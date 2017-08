Ny medlem, ny singel och ny label, The Mobile Homes är tillbaka!

I helgen spelar de svenska synthkungarna i The Mobile Homes på festivalen Electronic Summer i Göteborg. Med sig till västkusten har man en ny medlem, ny singel och ett färskt skivkontrakt med Psykbunkern.

The Mobile Homes bildades redan 1984 och har förutom sin musik också blivit uppmärksammade för sina olika samarbeten. De senaste åren har mycket också handlat om medlemsbyten men nu verkar gruppen vara en kvartett igen. In har medlemmar från nyss insomnade Kent kommit. Till nya singeln ”It Used To Be Fun” har den före detta Kent-medlemmen Markus Mustonen anslutit. Sedan tidigare återfinns Sami Sirviö i gruppen, som även utgörs av originalmedlemmarna och frontfigurerna Hans Erkendal och Patrik Brun.

I samband med att nya singeln släpps presenteras de också (inte helt oväntat) som nästa akt på den nya hypeade labeln Psykbunkern som huserar i Kents gamla studio med samma namn. Läs mer om labeln här: http://psykbunkern.se/

I helgen spelar gruppen på festivalen Electronic Summer i Göteborg där de kommer att premiärspela nya singeln ”It Used To Be Fun”. Hör låten och se videon här ovan.

