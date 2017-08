Med en viss anstrykning av anarki lever experimentlustan brilliant vidare i Kristeen Youngs nya låt

Kristeen Young är New-York-artisten som nu släpper spåret ”These are the things I’m not the most” från albumet ”Live at the Witch’s Tit”. Singeln är en vackert kaotisk ljudbild. Young är verkligen en pondus-kvinna med rå talang, intensivitet och har tuff energi i sitt uttryck. Hennes dundrade piano och starka sång kommer helt naket rakt in i mikrofonen och är så hög att hon som soloartist kan fylla ett rum med energi men som om det istället vore en arenaspelning. Dessutom har hon dykt upp i shower hos Craig Ferguson och David Letterman och har fått stor beröm från finsmakare skribenter inom musik såsom NYLON, Billboard och Noisey. Nu har turen kommit till Zero Music Magazine.

Kristeen Young upptäckte sin förmåga till att skriva alster redan vid tidig ålder. Den blev ett verktyg för att fly från sin mardrömslika adoptivbarnstillvaro. Hennes artistresa är äventyrlig och sökandet efter att få utvecklas rätt har medfört att hennes ljud har växt fram genom åren till att komma ut i den renaste formen såsom skarp och konfronterande konstrock. Musikaliskt och lyriskt är Young lika vidsträckt som horisonten. Influenserna kommer från Prince till Monk till Maria Callas till Bartok till The Beat Movement-författare.

Efter det att hon hade mött Tony Visconti och David Bowie flyttade hon till New York (USA) 2002 . Efter ha medverkat med sång på Bowies album ”Heathen” och släpper hon sedan sitt eget debutalbum, ”Breasticles” (som inkluderar Young-Penned Bowie duet, ”Saviour”). Kristeen vann vidare också Morrisseys uppmärksamhet och fick därmed en öppningsplats för honom live under 2 år. Hon har även sjungit duett med Brian Molko (Placebo) 2004. Under åren efter det satsade Young på och av som soloartist med Morrissey och som duett med Patrick Stump (Fall Out Boy) på Music for Strippers, Hookers , Och Odd On-Looker (2009). Young släppte sedan plattan ”V Volcanic” 2011. I början av 2016 startade produktionen av albumet ”Live at the Witch’s Tit” med videor för fem utav spåren.

Zeros recension:

Singeln ”These Are the Things I’m Not the Most” är ett kraftpaket som sammantaget innehåller en fin balans mellan läcker melodi, mycket variation, stark energi och god sång.

Med spänning och intresse lyssnar du här:



