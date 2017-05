Etage Neun – This Too Shall Pass

Betyg - 7 7 Finstämd och vemodig syntpop av traditionell modell. User Rating: No Ratings Yet !

Syntpopbandet Etage Neun, bilade i Ystad redan 1987, har inte gjort så många plattor under åren. Mig har de gått spårlöst förbi fram till dess att This Too Shall Pass landade i recensionshögen. Och hellre sent än aldrig…

Etage Neun satsar på melodier, främst vemodiga melodier, och ett traditionellt, vänligt sound som borde få fans av Alphaville och Orchestral Manoeuvres In The Dark att smälta. Bandet tillför inget nytt till genren, men This Too Shall Pass består av 10 spår där de flesta är allt från trevliga till riktigt bra. Visst kan man sakna en viss svärta i musiken och kanske kunde duon Magnus Jönsson/ Fredrik Bergman våga ta ut svängarna lite mer ibland och göra det hela mer spännande, men i det stora hela fungerar This Too Shall Pass fint. En platta som denna är utmärkt för regniga söndagskvällar, att landa i när kärleken har övergett en, eller när man bara vill fundera över livets sorger och bedrövelser. Där och då kan Etage Neuns platta bli en riktigt stor, mjuk och varm kudde av tröst att borra ner ansiktet i, och det är ju inte det sämsta. Det här är tydligen första gången syntduon medvetet skrivit och producerat ett helt album och varför de har väntat i 30 år med att göra det, vet jag inte. Lite synd är det dock, då de kunnat ha åstadkommit ett helt gäng lyckade plattor under så lång tid. För den som är sugen på mer efter att hört This Too Shall Pass så finns det en del tidigare grejer utgivna, bl.a. två album bestående av demoinspelningar och ett par nyare låtar, samt enskilda spår på diverse samlingsplattor utgivna i Sverige, Tyskland, Ryssland och USA.

Kommentarer

Kommentarer