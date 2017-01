Vidorra – en ung och lovande musiker med dansmusik som epitet

Vidorra är ett 17-årig stjärnskott som redan nu har markerat att det finns fin potential i sin dj-talang som ger musik för dansgolven. Det vilar glatt sound i låten ”M.I.A” som definitivt redan är i nivå med andra stora artister.

Ett exempel på förmågan att nå ut till publiken är att ett tidigare spår från artisten fick ett omnämnade i BBC Radio 1 som ”En av de personer i livet som har så mycket talang så att du nästan blir sjuk av avund!”. Låten ‘After Hours’ fick dessutom titeln ‘Record Of The Week’ via BBC Radio 1.

Vidorra kommer från Birmingham, är även aktiv som producent och kan spela ett flertal instrument. Kreativiteten är ingen bristvara här.

Det finns starka indicier på att även M.I.A kommer att klättra på spellistorna. Produktionen och melodin i låten ”M.I.A” är skickligt skapade. Dansgolven kommer älska detta.

Här lyssnar du och njuter:



Kommentarer

Kommentarer