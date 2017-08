Betyg - 6 6 Indiepopig postpunk med svenska texter och 80-talsatmosfär User Rating: No Ratings Yet !

Efter sju singlar och det självbetitlade debutalbumet från 2012 är det dags för Kolbacken att följa upp med Rosa Himmel Över Norrland. Uppsala- och Sundsvallsbandet botaniserar i den mörka, allvarliga 80-talsmyllan och toppar anrättningen med svensk lyrik.

Kolbacken består av Staffan Ljunggren (trummor) från Trummor och Orgel, samt Zarah Andersson-Knut (keyboards, sång), Fredrik Hast (bas) och Mikael Andersson Knut (sång, gitarr) från Sundvallsbandet The Confusions. Musikerna träffades när de lirade tillsammans på en fest, tycke uppstod, skivor spelades in och låten ”Slutna ögon” roterade på P3 en längre tid. Mellan 2012 och nu har en del singlar släppts, så detta är ingen form av återförening eller dylikt. På sin nya platta lirar Kolbacken en tämligen rak hybrid av indiepop och postpunk med svenska texter och starka 80-talsrötter. Ibland, när Kolbacken är som bäst, kommer jag att tänka på Kai Martin & Stick samt Reeperbahn, även om texterna här inte kan mäta sig riktigt med vare sig Kai Martins eller Dan Sundquists och Olle Ljungströms lyriska förmågor. Detta betyder dock inte att Kolbacken har dåliga texter, för det har de inte. De är bara lite mer vardagliga än nämnda 80-talsband. En annan association jag får när jag lyssnar på Rosa Himmel Över Norrland, rent musikaliskt, är Siouxie & The Banshees vars ande dansar i skuggorna av Kolbackens musicerande. Inte mig emot. Sämre associationer kan man få när man njuter av en ny platta. Men här finns också låtar som leder tankarna på helt andra vägar, såsom det vackra titelspåret. Så man kan fråga sig vart Kolbacken tänker ta vägen framöver?

