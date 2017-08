CrazyMen – Forest Punker 5777 Episode 2

Betyg - 7 7 CrazyMen håller stilen, men snart krävs det att bandet intar nästa nivå. User Rating: No Ratings Yet !

Damir Bodnar (trummor, sång, gitarr, bas), Oscar Nilsson (bas, sång, gitarr, trummor) och Marko Kilpeläinen (Gitarr, trummor, bas, sång) i Motala-bandet CrazyMen har kommit till episod 2 i Forest Punker 57777-serien, genom att förlänga episod 1.

Episod 1, som jag tidigare skrivit om här på Zero är också inkluderad på denna cd, vilket gjort plattan hela 22 låtar lång. Forest Punker 5777 Episode 2 ligger först med sina 10 spår och sedan kommer 1:ans 12 låtar därefter. Dessvärre tycker jag inte att något av de nya spåren tillför första episoden någonting som märkbart förändrar eller förstärker det betyg förra skivan fick. Det är på det albumet höjdpunkterna ligger, som jag ser det, även om spår som ”Remain in me he said”, stillsamma ”432”, delvis vackra ”Enjoy the cookies” och de Chrome-aktiga gitarrerna i ”Automation damnation” tilltalar. Istället känns det som att CrazyMen borde ha väntat med att ge ut en ny skiva, sparat det bästa av sitt nyskrivna material, dödat några småtrista älsklingar som känns som utfyllnad här, utvecklats vidare tekniskt och skrivit nytt i lugn och ro, för att därefter ge ut en fristående och (förhoppningsvis) starkare 2:a istället för den här förlängningen. Ett längre tidsuppehåll mellan släppen lönar sig helt enkelt för att ladda om batterierna, fylla på med ny inspiration, och någonstans börjar det också kännas som att det är dags för CrazyMen att även nå nästa musikaliska nivå snart. Inte minst när det gäller soundet på själva inspelningarna. Bandet har på sistone skrivit bättre och bättre låtar. Nu gäller det att inte nöja sig med det och stagnera.

