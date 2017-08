The Guilt – The Guilt

Punkigt, elektroniskt, elektriskt, skrikigt, rockigt och röjigt blir det när The Guilt debuterar med sin självbetitlade fullängdare. Ingenting för radiokanalen Lugna Favoriter alltså. Ingenting för den med sköra trumhinnor eller känsligt hjärta heller.

The Guilt är en duo från Malmö, bestående av Emma Wahlgren på sång och Tobias Kastberg på instrument, som gillar att ge järnet från början till slut. Till sin hjälp har de kallat in Gustav Brunn (Atlas Losing Grip, Lawgiver), Alain Steffler (Le Prince Harry, Experimental Tropic Blues Band) och Joakim Lindberg (MFMB) för att fläska på ytterligare, och resultatet är liktydligt med att väckas tidigt på morgonen av att grannarna borrar i samtliga väggar samtidigt och därmed får väckarklockan att framstå som småtrevlig fågelsång i jämförelse. I detta fall borrar dock ”grannarna” väldigt svängigt, vilket gör att man dansar upp ur sängen, tar en bärs till frukost, lirar luftgitarr framför spegeln och klär sig för rock n roll hela veckan lång. Med andra ord: jag gillar The Guilt, Emmas gapiga sång, de hårda syntriffen, attityden som inte viker en tum och lekfullheten som präglar det här parets vildsinta rock n roll. The Guilt borde fungera utmärkt på såväl electroscenen, punkscenen som metalscenen och det tycks vara lite av The Guilts tanke, med tanke på att de säger sig vara influerade av allting från Kiss till The Kills, PJ Harvey och Disfear. De tio spår plattan innehåller har titlar som ”Cunty mess”, ”Hate hate hate” och ”Bad things” och en sammansättning som fungerar utmärkt, även om jag personligen inte uppskattar alla låtar lika mycket. Helheten kan man dock inte klaga på. Hata eller älska det, men du lär inte sitta avtrubbad utan en åsikt i alla fall.

