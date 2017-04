Hip-hop-trion Fine Animal & Sarob ger ut sitt slagkraftiga alster ”Imitator”

Gruppen Fine Animal & Sarob bildades i Columbus, USA, 2015. Låtarna, med sin djupa lyrik och läckra ljudslingor, uppstod i Portland. Bandmedlemmarna Kelan Gilbert (”Circuit-Bender”) och Lucy Oaks (”Key-Pusher”) fick sedan mycket uppmärksamhet i samband med släppet av sin debut-LP, ”Before The Glow”. Den blev rekordsnabbt positivt recenserad i media. Ett exempel på detta är att i oktober 2016 utsågs debutalbumet till månadens mest streamade för Feedbands Vinyl Club. Framgången ledde dem sedan vidare mot att gruppen fick chansen att verka som förband till storheter som Ratatat, Mr. Twin Sister, Zola Jesus, Small Black and Baths. Fine Animal har också blivit ett återkommande inslag i NPR-radioprogrammet Echoes. Efter det har Kelan och Lucy börjat att skriva och spela in nytt material i Pacific Northwest.

Låten ”Imitator” är steg nummer två i en serie samarbeten med musikern Columbus Emcee Sarob. I samband med skrivandet av låten reflekterade trion över de aktuella och gripande problem som återfinns i vårt samhälle. Reflektionen genomförs i sällskap av intressanta loopar och speciell sång i en vackert disorienterad atmosfär av musik.

-Sensmoralen för låten är att vi ständigt måste sträva efter att göra våra röster hörda i samhället och inte tystna fullständigt, förklarar Sarob.

Lyssna på ”Imitator” här:



