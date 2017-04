Ny singel från Principe Valiente

Efter ett utomordentligt debutalbum år 2011 och den hisnande andra skivan Choirs Of Blessed Youth från 2014 släpper nu svenska Principe Valiente nya singeln ”Strangers In The Night”.

Som ett första glimt av deras nya album Oceans som släpps den 12:e maj, ser vi den gothrock-inspirerade singeln ”Strangers In The Night”. Låten är producerad och mixad av Jimmy Ottosson. Till låten har en musikvideo spelats in regiserad av Jacob Frössén, som bl a gjort de uppmärksammade dukumentärfilmerna ”En Film Om Olle Ljungström” och om ”Henric De La Cour”.

