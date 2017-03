Betyg - 7 7 Härligt, hårdrockigt partyfyrverkeri med hemadress Australien User Rating: No Ratings Yet !

Australien bjuder inte bara på några av världens giftigaste ormar, storslagen natur och AC/DC. Även de tuffa tjejerna i hårdrockstrion Tequila Mockingbyrd kommer från landet och Fight And Flight är damernas debutalbum.

Estelle Artois (Sång och gitarr), Jess Reily (Bas) och Josie O’Toole (Trummor) har jobbat hårt och länge för att få skivkontrakt och möjlighet att turnera utanför det stora hemlandet, där de gett mängder med konserter i samtliga väderstreck. På hemmaplan har de delat scen med hårdrocksikonen Cherie Currie (ex-The Runaways) och Richie Ramone som upptäckte bandet tack vare deras cover på hans ”Somebody put something in my drink”, en låt som finns med på denna platta. Sedan slutet av förra året har trion turnerat i Europa, och nyligen lirade man flera gigs tillsammans med skivbolagspolarna Bonafide i England. Personligen tycker jag att det är kul att det dyker upp alltfler kvinnliga band i den historiskt manligt dominerade hårdrocksvärlden och Tequila Mockingbyrd tar sin rättmätiga plats med önskvärd pondus, driv och energi. Första singellåten inleder plattan och heter ”I smell rock n roll”. Den, liksom övriga spår på Fight And Flight har tjejerna skrivit själva, och här finns gott om bra, medryckande låtar att häva bärs till. Tequila Mockingbyrds partyrock har såväl punkinfluenser som melodier och hårdrockstyngd, vilket är en underhållande, lättsam mix av stilar, och på skivan ingår även fyra bonuslåtar inspelade live i Melbourne, för den som vill höra hur gruppen låter på scenen. Förhoppningsvis kommer bandet till Sverige så småningom, och då tänker undertecknad närvara, för det här materialet och trions energi lär tveklöst hålla för en lång, blöt natt i rock n rollens tjänst.

Kommentarer

Kommentarer