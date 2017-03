Surrender Hill – Right Here Right Now

Surrender Hill är tillbaka med uppföljaren till debutalbumet som kom 2015, ett år efter att duon startat. Right Here Right Now innehåller en mix av modern country och mjukare rock. Såväl Robin Dean Salmon som Afton Seekins sjunger bra, spelar flera instrument var och har skrivit sina låtar själva.

Surrender Hill är från Sedona, Arizona, men Salmon är ursprungligen från Sydafrika och Seekins föddes i Alaska, men växte upp i Arizona. Den nya plattan är dock inspelad i Nashville och förutom parets egna musicerande på akustiska och elektriska gitarrer, dobro, percussion och mandolin, har man med sig Paul Griffith på trummor och percussion, Mike Daly på pedal- och lap steel, samt Eric Fritsch, som lirar allt möjligt från bas och diverse keyboards till dragspel och mandolin. Surrender Hill är kanske inget unikum direkt, men paret har förmåga att skriva starka låtar och bägge två sjunger mycket bra. Musiken är rätt lugn, nästan drömsk ibland, men bland de fjorton spåren har man givetvis den goda smaken att öka tempot emellanåt också. Annars hade den här plattan kunnat bli en tröttsam sak. Nu fungerar den fint tack vare variationen, trots att den egentligen är alldeles för lång. Plattan pågår i nästan en timme och det krävs mycket för att upprätthålla lyssnarnas intresse så pass länge. Hade jag suttit i producentstolen hade jag tveklöst kasserat ett par av de svagare spåren och på så viss höjt kvaliteten på helheten ytterligare, men Chris Sedgwick, Robin Dean Salmon och Eric Fritsch som gjort jobbet har uppenbarligen inte tänkt i samma banor. Nåväl, det är inte hela världen. Right Here Right Now är en mycket trevlig platta och i lugna låtar som ”Wildfire”, ”Empty bottle of dreams” och ”Rescue me” tycker jag lite extra bra om den.

