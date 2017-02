Årets Manifestvinnare 2017

I kväll gick årets Manifestgala av stapeln på Nalen i Stockholm. Priser delades ut i 21 kategorier och nedan hittar ni vinnarna i Sveriges enda oberoende musikprisgala.

Pop

The Radio Dept. – Running Out of Love

Synth

Red Mecca – Electricity

Dans

Dan Lissvik – Midnight

Rock

Lion’s Den – Lion’s Den

Hårdrock

Lava Bangs – Quit Continue

Punk

Ursut – Köp Dig Lycklig

Singer/songwriter

Christian Kjellvander – A Village: Natural Light

Hiphop

Cherrie – Sherihan

Experimentellt

Klas Nevrin – The Revoid Ensemble

Jazz

Cecilia Persson & Norrbotten Big Band – Composer in Residence

Folk

Ulrika Bodén med Ahlberg, Ek & Roswall, Petter Berndalen & Daniel Fredriksson – Te berga blå

Visa

Sarah Riedel – tolkar Kristina Lugn (Diesel Music)

Rytm

Music Is the Weapon – Sweet Choral Motion

Dansband

Blender – Ängel utan vingar

Barn

Emma Nordenstam – Emma Nordenstams bästa barnlåta

Årets Live

Silvana Imam

Årets nykomling

GREiP

Årets Musikvideo

Wintergatan – Marble Machine (Sommarfågel)

Regi: Hannes Knutsson och Martin Molin

SKAP:s och Manifests pris för årets textförfattare

Charlie Engstrand Sommar – En Näve Näring

SKAP:s och Manifests pris för årets kompositör

Josefin Öhrn – Josefin Öhrn & The Liberation – Mirage

Årets indie

Ann-Marie Beckman-Forsberg

Kommentarer

