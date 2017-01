Review Overview Betyg - 7 7 Genombrottet kom senare än väntat i karriären, men nu följs det upp med fler södersånger. User Rating: No Ratings Yet !

Janne Svensson fick oväntad framgång då tv-serien Café Bärs hittade hans gamla 70-talslåt ”Hem till Söder” och använde den som vinjett. I fem säsonger ljöd låten från folks tv-apparater och plötsligt hade låten 1 miljon streamningar på Spotify. Det gäller att smida medan järnet är varmt och Vi Kommer Från Söder är resultatet.

Hur följer man upp en jättesuccé med en Söderlåt? Janne Svensson gjorde det genom att lira in en hel platta med Söderlåtar. Hitlåten ”Hem till söder” finns givetvis med på skivan, och förutom den, sju nya spår. Det kan bli lite klyschigt emellanåt då man verkligen känner hur Svensson lagt manken till för att pressa in så många platser och gatunamn på Södermalm som möjligt i låtarna. Ibland tänker jag att han är nitisk som en kartritare, och ibland önskar jag att jag suttit på hans axel i studion och kunnat viska: kill your darlings. Å andra sidan har artisten lyckats skapa en skiva med starka melodier, väldigt varierade låtar och han har lyckats få till ett jämnt resultat. Inte illa. Inledande ”Vi kommer från Söder” med sin sångkör får mig att tänka på gammal 70-talsprog, och mycket riktigt har låten sitt ursprung från en demonstration. ”Skånegatan brinner igen” låter som att Janne Svensson gör en Ulf Lundell som gör en Bruce Springsteen, med saxofonsolo och alltihop. Stark låt, hitpotential. Sedan följer vackra, mer poetiska ”I skuggan av Kastanjen”, Svenssons livshistoria i rocklåten ”Från Vällingby till Söder” som gungar på traditionellt och bra, med en väldig massa verser. Även här slår nitiske Svensson till för att inte missa några detaljer, vilket gör låten över 5 minuter lång. Därefter blir det akustiska gitarrer i ”Medis okrönte kung”, bluegrass i ”Söders hjärta”, och ”Min stad i världen” är en snygg ballad. Det är bara att konstatera att Weeping Willows, som kompar Svensson på skivan, har gjort ett jättefint, proffsigt jobb. Frågan är vad som kommer härnäst? En till platta med Söderlåtar vore overkill, men då Svensson skrivit över 20 låtar innan dessa sju valdes ut till skivan, bör där finnas en massa annat godis att bjud fansen på. Och för den som vill ha Svenssons debutalbum från -71 är det bara att leta häcken av sig på skivbörsarna. Hej Hörrudu, heter den!

