Propagandas A Secret Wish återutges igen

LP och CD i ”mediabook”-format i januari.

Den tyska kvartetten Propaganda debuterade 1985 på ZTT Records med vad som skulle komma att bli ett klassiskt album. A Secret Wish var späckad med atmosfärisk elektropop, stora refränger och mystiska kulturella referenser till bland annat Fritz Langs stumfilmer på hiten ”Dr Mabuse”.

Nu ges skivan ut på nytt igen. Den här gången remastrad på CD och LP i så kallad ”Art Of The Album deluxe edition” i ”mediabook”-format med nytt textmaterial om plattans bakgrund och inflytande, men utan den uppsjö av mixar och bonusspår som A Secret Wish tidigare förpackats med.

Släppdatum är den 26 januari och du kan förbeställa ditt ex här.

