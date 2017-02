Manic Street Preachers Escape From History

Escape From History skildrar tiden kring Richeys försvinnande.

Manic Street Preachers laddar inför sitt kommande, enligt uppgift ”melodiösa” studioalbum med en dokumentär signerad gruppens visuella partner Kieran Evans.

Escape from History skildrar tiden från albumet The Holy Bible, över gitarristen Richey Edwards mystiska försvinnande, till gruppens återkomst och succé med den monumentala Everything Must Go.

Filmen kommer att ha premiär i London den här månaden innan den sänds i brittisk tv på Sky.

Se teasertrailern nedan. Och läs Zeros intervju med Manics här.

