Cosmic Overdose – Koko Total

Kan det bli bättre? Cosmic Overdoses två originalalbum Dada och 4668, samt en tredje platta med tidigare outgivet material i en box kallad Koko Total. Nej, det kan inte bli bättre. Inte om man gillar svensk psykedelisk syntrock av absolut högsta kvalitet.

Jag vet inte hur många gånger jag såg Cosmic Overdose live när det begav sig under tidigt 80-tal. Vet inte hur många gånger Dada och 4668 snurrade på skivspelaren eller hur många av låtarna från dessa plattor som hamnade på diverse partykassetter, s.k. ”blandband”, som lirades högt och ofta på fester och i bilarna till och från dessa fester. Däremot vet jag att plattorna spelades så mycket att jag idag omöjligt kan avgöra om de uppfattas som hypermoderna eller gammalmodiga hos nya, unga lyssnare. En sak är dock säker: inget annat band lät – eller låter – som Cosmic Overdose! Gruppens musik, framförd på syntar, en bångstyrigt flummig elgitarr och trummor/ trummaskin, samt sång med mycket konstiga och fantasifulla texter på svenska, hade en märklig förmåga att förmedla såväl medmänsklig värme och glädje som sväng. Men också en iskall, frostig känsla av total ensamhet och läskigt påträngande klaustrofobi, som vore man en astronaut, ensam och instängd i en rymdraket, omöjlig att kontrollera eller styra hemåt igen. Att Cosmic Overdose aldrig fick det erkännande de förtjänade är både besynnerligt och för jävligt. Visst, när Dan Söderqvist och Terminalkapten Karl Gasleben bildade Twice A Man fick man viss revansch och inget ont om det bandet, men dessa lät annorlunda och låg mer i tiden när de kom, medan Cosmic Overdose kändes totalt nya, totalt originella, totalt galna, och fullkomligt oemotståndliga på alla sätt och vis. Förhoppningsvis kan Koko Total hjälpa till att placera Cosmic Overdose på toppen, bland de verkligt nyskapande, egensinniga och bästa syntband vi någonsin har haft i det här landet. Det vore inte mer än rättvist! Dessutom borde alla med minsta syntintresse äga skivorna i denna box. Letar du på nätet kan du dessutom – med lite tur – hitta en inspelning av gruppen som spelades in för radioprogrammet Tonkraft. Även det giget borde ges ut på skiva.

