Här är de nominerade artisterna till P3 Guld 2018

Nu är nomineringarna klara till P3 Guld-galan 2018. Publiken kan vara med och rösta fram vinnarna i samtliga av P3 Gulds nio priskategorier fram till den 14 december. Vinnarna presenteras direkt i P3 och SVT1 från Partille arena lördag 20 januari, då Sveriges största musikgala arrangeras för 16:e året i rad. Programledare är Tina Mehrafzoon och Adam Pålsson.

Dubbelt nominerade till P3 Guld 2018 är Oskar Linnros, Tove Styrke, Hov1, Pale Honey, Tjuvjakt, Mabel och Skott.

De senaste veckorna har de artister som ska uppträda på P3 Guld presenterats och nu går det att konstatera att flera av dem även är nominerade. Tove Styrke, Kapten Röd, Jireel och Lamix ska alla uppträda på musikgalan i januari. De får dessutom sällskap av Molly Sandén, Silvana Imam, Janice, Sarah Klang och HUMAN.

De nominerade till P3 Guld 2018 är…

ÅRETS ARTIST

Avicii – Avīci

Jireel – Samlad produktion

Oskar Linnros – Väntar på en ängel

Tove Styrke – Samlad produktion

Zara Larsson – So Good

ÅRETS GRUPP

Axwell /\ Ingrosso – Samlad produktion

Galantis – The Aviary

Hov1 – Samlad produktion

Pale Honey – Devotion

Tjuvjakt – Pojkvän

ÅRETS LÅT

Helt seriöst – Kaliffa

(text och musik: Olle Kaliffa Karlsson & Jakob Malmlöf)

More Than You Know – Axwell /\ Ingrosso

(text och musik: Axel Hedfors, Sebastian Ingrosso, Salem Al Fakir, Vincent Pontare & Richard Zastenker)

Rocket – Miriam Bryant

(text och musik: Victor Rådström & Miriam Bryant)

Symphony – Zara Larsson & Clean Bandit

(text & musik: Ina Wroldsen, Ammar Malik, Steve Mac & Jack Patterson)

Tårarna i halsen – Tjuvjakt

(text & musik: Louise Lennartsson, Olle Grafström, Arvid Lundquist, Jesper Svärd, Fredrik Eriksson & Kid Eriksson)

FRAMTIDENS ARTIST

Lamix

Mabel

Neiked

Rhys

Skott

GULDMICKEN

Hov1

Håkan Hellström

Kapten Röd

Säkert!

Zara Larsson

ÅRETS DANS

Axel Boman – Samlad produktion

Axwell /\ Ingrosso – Samlad produktion

Brohug – Samlad produktion

Fever Ray – Plunge

Sebastian Mullaert – Samlad produktion

ÅRETS HIPHOP/R’N’B

Mabel – Ivy To Roses

Mwuana – Triller

Sammy & Johnny Bennett – ST.RECK

Stor – Under broarna

Yung Lean – Stranger

ÅRETS POP

Jennie Abrahamson – Reverseries

Marlene – Sweet

Oskar Linnros – Väntar på en ängel

Skott – Samlad produktion

Tove Styrke – Samlad produktion

ÅRETS ROCK/METAL

Arch Enemy – Will To Power

Henrik Palm – Many Days

Johnossi – Blood Jungle

Pale Honey – Devotion

Pink Milk – Purple

Röstning

Publiken kan vara med och rösta fram vinnarna i samtliga av P3 Gulds nio priskategorier. I de fem första kategorierna röstar P3:s lyssnare ensamma fram vinnarna. De fyra sista kategorierna är genrekategorier där specialjurygrupper väljer vinnare tillsammans med P3-lyssnarna. Röstningen öppnar idag och är öppen fram till 14 december kl. 23.59.

Nytt för i år är att det skett två ändringar i priskategorierna – Årets hiphop/soul byter namn till Årets hiphop/r’n’b och Årets nykomling ersätts av det mer framåtblickande Framtidens artist. Sedan i våras utser P3:s musikredaktörer varje månad en artist som precis inlett sin musikaliska karriär och som de är övertygade om kommer att vara en given del av musiklandskapet framöver. Av de artister som har fått den här utmärkelsen under nomineringsperioden har jurygruppen valt ut fem nominerade.

Röstningen sker via P3 Gulds hemsida. Mer information om röstningen, P3 Gulds jury, nomineringsförfarandet och statut finns på http://sverigesradio.se/ p3guld

Mer om P3 Guld 2018

P3 Guld 2018 äger rum på Partille arena lördag 20 januari och direktsänds i P3 och SVT1 kl. 21.00. Programledare är Tina Mehrafzoon och Adam Pålsson.

Biljetterna säljs via http://partillearena.se

