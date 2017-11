Paradise Palms – syltan som blev skivbolag

Har du vägarna förbi Skottland och Edinburgh? Paradise Palms verkar vara ett ställe helt i Zero-redaktionens smak. Här kan du äta och dricka, från lunch till nattkröken, sju dagar i veckan. Och kommer du vid rätt tillfälle så står det dessutom ett liveband på scen.

Men inte nog med det, för nu är det så bra att även vi övriga dödliga i resten av världen kan få ta del av ett litet stycke Paradise Palms. För hittar de någon artist de tycker extra mycket om så har de även startat ett skivbolag.

På Paradise Palms Records hittar du bland annat den mycket spännande herr John Bryden, som går under aliaset Eyes Of Others, spana in hans video till den finstämt minimala och suggestiva ”30+ Losers” nedan. Hans EP Stimulus finns ute nu.

I december släpper Paradise Palms dessutom en 7”-singel med superhjälten Justin Robertson. Halva den plattan kan du höra direkt här nedan:

Zero önskar Paradise Palms all lycka med sina hjärteprojekt och lovar fortsätta rapportera när det dyker upp nya spännande släpp på bolaget.

