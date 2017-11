Nytt album från Simple Minds

Walk Between Worlds släpps i februari.

Jim Kerr och hans kollegor i skotska Simple Minds är tillbaka med Walk Between Worlds, gruppens första album med nytt material sedan Big Music 2014.

Skivan producerades av Simple Minds själva med Andy Wright och Gavin Goldberg och är uppdelad i två ”sidor” som en gammaldags LP, där ”sida A” handlar om ”new wave dance grooves of the post-punk era”, medan ”sida B” är mer ”cinematic”.

Walk Between Worlds finns ute den 2 februari i en rad olika format. Förbeställ ditt ex här.

Walk Between Worlds

1. Magic

2. Summer

3. Utopia

4. The Signal And The Noise

5. In Dreams

6. Barrowland Star

7. Walk Between Worlds

8. Sense Of Discovery

Bandet spelar på Vega i Köpenhamn den 20 februari.

Kommentarer

Kommentarer