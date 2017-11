V/A - Won´t Be Home For Christmas

Betyg - 9 9 En i det närmsta perfekt julskiva för en vuxenpublik som varit med förr User Rating: Be the first one !

Trött på samma gamla traditionella julsånger som spelas in gång på gång av allsköns artister vartenda år, i hopp om att casha in så att den egna julklappshögen blir dyrare än någonsin? I så fall är Won´t Be Home For Christmas den perfekta julskivan för dig!

Peter Holmstedt på Hemifrån har satt ihop den här samlingsplattan med hjälp av hela arton originallåtar, skrivna och framförda speciellt för Won´t Be Home For Christmas, av arton olika artister och band. Dessa kommer från Irland, USA, Australien, Sverige, England m.m. Elliott Murphy inleder med den finfina ”Five days of christmas”, Annie Gallup med sin speciella röst följer upp med sin ”Christmas on the train” och sedan fortsätter det med den ena höjdpunkten efter den andra, så som Jude Johnstones stämningsfulla ”I guess it´s gonna be that way”, My Darling Clementines mästerligt körförsedda ”Miracle mabel”, Mikael Perssons ”This december night”, The Refugees svängiga rock n roll i ”This christmas” och Citizen K:s perfekta avslutning med ”I won´t be home this christmas”. Det här albumet är i det närmsta en så perfekt julplatta för vuxna som man kan komma. Stämningen och atmosfären man förväntar sig finns här, varje låt är som en liten julklapp med papper på eftersom man inte hört dem förr, det känns som att artisterna verkligen lagt manken till och tagit uppdraget – att skriva riktigt bra jullåtar – på allvar och med kärlek till högtiden, man slipper den tradiga, religiösa aspekten av högtiden, musikstilarna är lite varierade men inte mer än att skivan håller ihop från början till slut, och så slipper man ju alla dessa tjatiga klassiker man har hört till leda. Hos mig kommer Won´t Be Home For Christmas tveklöst att värma upp den kalla julhelgen och resten av vintern också.

