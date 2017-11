The Dudley Moore Trio – Today

Betyg - 7 7 Svängig jazz från David Bowies favoritkomiker. User Rating: No Ratings Yet !

Dudley Moore är mest känd som filmskådespelare och ena halvan av David Bowies favoritkomikerpar Derek & Clive med Peter Cook (de nämns bland annat i Adam Buxtons animerade parodi på Bowie i studion med Eno och Visconti här).

Men Dudley Moore är (eller rättare sagt var) även en alldeles utmärkt jazzpianist med en bedrägligt nonchalant och slängigt charmig stil som för tankarna till Erroll Garner. För att kunna spela så måste man verkligen veta vad man gör och ha svänget i ryggmärgen. Det är absolut inte fråga om en skådespelare som får lov att leka musiker på fritiden. Före sitt genombrott som komiker hade Moore bland annat varit anställd i Johnny Dankworths jazzorkester.

Det återutgivna albumet Today spelades in på turné i Australien och spåren är en handfull egna kompositioner, där klassikern ”Song for Suzy” som väntat är den mest minnesvärda, samt bland annat Henry Mancinis ”Two for the Road” och ”The Look of Love” av Burt Bacharach i en utbroderad latinversion. Extra plus för det fylliga, informativa häftet som medföljer cd:n.

