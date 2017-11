Mojo Monkeys - Swerve On

Betyg - 8 8 Tre musikaliska veteraner skapar rotsväng att motionera höfterna till User Rating: No Ratings Yet !

Trummisen och sångaren Dave Raven, basisten Taras Prodaniuk och gitarristen Billy Watts träffades för 20 år sedan då de kompade Tower Of Powers sångare Hubert Tubbs som då lirade funk. Mojo Monkeys bildades, plattor gavs ut och Swerve On är trions nya, tredje giv.

Den Los Angeles-baserade gruppen har lirat med mängdvis av superkända amerikanska artister genom åren, eller vad sägs om Eric Burdon, Merle Haggard, Kris Kristofferson, Shelby Lynne, Mike Ness, Bonnie Raitt, Dwight Yoakam och Lucinda Williams för att nämna några? När Mojo Monkeys gör sin egen musik på Swerve On handlar det om all möjlig rotmusik med rötterna i allt från New Orleans till Texas och mixen av rock, country, rhytm & blues, boogie, swing, soul, sydstatsrock och funk gifter sig fint i musikernas heta, tillbakalutade jambalaya av groove och sväng. Några favoriter för min del är det hypnotiska titelspåret, den tungt gungande ”All the wrong things” och läckert dansanta ”Little Javelina” som är svår att sitta still till. Plattans enda cover är Allen Toussaints ”Ride your pony” som många av er säkert känner igen i Lee Dorseys version, även om ni inte kan placera titeln, och Mojo Monkeys ger låten precis den skjuts den behöver för att passa in bland skivans övriga material. Även ”Argyle & Selma” med sin talade text är grymt cool och avslutande ”If I were gone”, en låt om döden, får dansdojorna att röra på sig av sig själva. Vet du med dig att du gillar band och artister som Creedence Clearwater & Revival, Dr. John, JJ Cale, ZZ Top och dylika figurer så gör du dig själv en björntjänst om du missar Swerve On.

