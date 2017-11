Maple & Rye – rootsmusik från Göteborg

Sveriges senaste och hetaste representanter för amerikansk roots-musik kommer från Göteborg och kallar sig Maple & Rye. Bandet består av de fyra vännerna Gustav, Milton, Leo och Henrik, som alla har spelat ihop i olika konstellationer i flera år. För några veckor sedan släpptes debut-ep:n Nothing Poetic. Efter att ha lyssnat in mig på plattan hörde jag av mig till bandet med ett knippe frågor. Vad som följer är en lång konversation om skapandet, influenser och musikens kraft.

Hur bildades bandet?

– Leo och Milton är sysslingar och har spelat musik med varandra så länge de kan minnas men det var inte förrän 2015 som idén om att bilda ett band föddes. De dåvarande Hemköpskollegorna Gustav och Leo fick för sig att det där med musik ändå var lite roligare än att sortera mjölksorter i alfabetisk ordning så de startade en akustisk duo med två gitarrister och två sångare. Milton studerade då i London men Leo kunde enkelt locka hem honom och bandet fick snabbt en till medlem. Sommaren 2016 fick Gustavs kompis Henke nog av att bandet inte kunde hålla takten och anslöt på trummor.

Ni är skickliga sångare och musiker. Hur ser er musikaliska bakgrund ut?

– Det är lite olika. Henrik är den enda skolade musikern i bandet och har bland annat studerat på Tech Music Schools i London. Resten av bandmedlemmarna är självlärda men blev tidigt introducerade till musikvärlden då de alla har föräldrar med stort musikintresse. Vi har alla sjungit sen barndomen i olika konstellationer så väl som i duschen!

Hur har er ”resa” sett ut hittills, från bildandet till skivsläpp?

– Resan har varit lång men extremt lärorik och rolig! När bandet formades 2015 så var det mest som en hobby. Vi umgicks, jammade, skrev låtar som vi spelade in själva med usel utrustning och la upp på SoundCloud och Facebook och hade enstaka spelningar under namnet ”Lönnroth & Rybo.” Det var inte förrän en snubbe som heter Andreas Skarpvold kontaktade oss och föreslog att han skulle representera oss som manager som vi fick en kick att satsa på musiken fullt ut! När Henrik hoppade på tåget så gick det snabbt framåt; vi hade fler spelningar och fick chansen att spela in en singel som vi släppte i oktober 2016. När vi släppte singeln Lost så var responsen vi fick långt över förväntan och detta ledde till en massa roliga saker! Vi fick t ex chansen att göra en live-spelning och intervju med P4 Göteborg, vi fick många fler spelningar både i Sverige och utomlands och en massa positiv feedback från bekanta såväl som främlingar! Vi fick mersmak direkt och började planera en EP som vi spelade in i början av 2017. Processen fram till själva släppet tog ett tag men vi fick jobba med många extremt skickliga och trevliga människor, däribland Oscar Wallin som har spelat in och mixat EP:n och konstnären Theresa Stahl som målade omslaget. EP:n släpptes i början av oktober 2017 och nu sitter vi för fullt med planeringen av nästa släpp. Vi lovar att det inte kommer ta ett år den här gången!

Var kommer namnet Maple & Rye ifrån?

– Haha, ja du det där med att komma på ett bra bandnamn är ju ofattbart svårt. När vi började hette vi som sagt ”Lönnroth & Rybo” och detta var bara efternamnen på de dåvarande medlemmarna i bandet. Sen satt vi i ungefär ett år och försökte komma på ett vettigt namn men det slutade med att vi bara översatte det gamla namnet till engelska. Lönn är ju Maple på engelska och Rybo låter lite som Rye.

Hur såg arbetsprocessen med skivan ut?

– Det var en ganska klurig process då vår producent Oscar Wallin bodde i Stockholm under den tiden. Han kom ner till Göteborg i mars 2017 och vi satt en långhelg i en studio på Hisingen och spelade in alla fem låtar. Sen satt Oscar och mixade låtarna i Stockholm och vi skickade många utkast fram och tillbaks under flera månader för att få låtarna exakt så som vi ville ha dem. Vi åkte också upp till Stockholm två gånger för att sitta med i Oscars studio och mixa med honom. Det funkade riktigt bra och vi är nöjda med resultatet!

När man lyssnar på er musik hör man influenser från amerikansk roots-musik, modern indie och även bredare och mer kommersiella akter som First Aid Kit och Mumford & Sons. Vilka skulle ni själva säga är era största musikaliska influenser?

– Kul att det hörs vad vi har för influenser! Vi tror nog att vi har hittat vårt sound genom att kombinera alla våra individuella inspirationskällor. Vi lyssnar alla på rätt olika musik i allmänhet men vi har ett gäng gemensamma nämnare, där The Tallest Man on Earth, First Aid Kit, Mumford & Sons (speciellt de tidigare albumen) och The Lumineers nog är de som påverkat mest. Det är mycket folkmusik som du ser men vi lyssnar också på indie, blues, hip hop, funk och rock mm. och vi hoppas att man kan höra lite av varje i vår musik men också att det finns en röd tråd i allt vi gör. Vi har alltid stämsången i fokus och vi gillar att hålla musiken organisk och rå, utan överdrivet många elektroniska inslag. Sen har vi kanske tur att den musik som vi gillar att spela är en musiktyp som har funnits i olika former i all evighet nästan. Roots-musiken lever ju kvar än idag i olika former och vi hoppas att den förs vidare med roots-influerad musik som vår.

Jag drar alltid paralleller till skog och vildmark när jag lyssnar på amerikansk folkmusik, men ni är sprungna ur Sveriges näst största stad, där hav och hamnar och asfalt ligger närmre till hands än slätter, skog och prärier. Hur har era omgivningar påverkat ert uttryck?

– Bra fråga! När det gäller låttexter så skriver vi ofta om saker vi har upplevt eller känt själva. Men förmodligen lika ofta så skriver vi om saker vi har sett, hört, läst eller rentav hittat på! Vi lever i en tid där information från alla världens hörn finns tillgängligt till nästan alla och det kanske gör att konst börjar bli mer och mer inspirerad av hela världens erfarenheter och inte bara konstnärens egna liv. När det gäller själva soundet så kanske vi har använt folkmusiken som någon form av musikalisk prärie som vi kan rymma till när stadsbruset och betongen blir för påträngande. Vi ser det som positivt att kunna brygga gapet mellan organisk, akustisk, musik och stadens naturligt elektroniska influenser. Kanske blir det vi skapar någon slags urbaniserad folkmusik, vad vet vi.

Elysian Fields (plattans bästa låt, för övrigt) och Catcher in the Rye refererar båda till klassisk litteratur. Hur mycket läser ni? Och hur mycket påverkar det i så fall er musik?

– Vad kul att du gillade Elysian Fields, den är en av våra favoritlåtar att spela! Vi läser ganska mycket och vi märker att vi ofta inspireras av det vi läser, även om det ibland är omedvetet. Vi tycker att det är både kul och intressant att se hur olika konstformer kan inspirera varandra. Med vår EP så har vi t ex skrivit låtar som ibland är inspirerade av klassisk litteratur och vårt omslag, i sin tur, är en målning skapad av en konstnär som utgått från våra låtar i sitt skapande. Vem vet, kanske finns det någon där ute som kommer inspireras av omslaget och skapa något utifrån det. Det vore kul!

Vad skulle ni säga är Maple & Ryes ”kärnbudskap”, det ni innerst vill förmedla?

– Det är nog väldigt svårt att försöka summera ner allt till ett kärnbudskap… Vi är fyra individer som tycker och känner väldigt mycket och det enda man kanske skulle kunna kalla ett kärnbudskap är kanske att folk borde förmedla sina budskap! Världen är full av människor som tycker och känner minst lika mycket som vi och vad man än har för åsikter eller erfarenheter så vill vi inspirera folk att ha mod och styrka att dela med sig av dem. Det känns också viktigt för oss att skriva om dem som kanske inte har en stark röst själva. Vi har till exempel skrivit låtar om hemlösa som drömmer om värme och flyktingar som har flytt sina hem bara för att nå sin räddning i länder där många enbart ser dem som skrämmande främlingar.

Hur ser framtiden ut?

– Framtiden är ytterst oklar men en sak är helt säker – vi kommer fortsätta skapa musik så länge vi kan! Det senaste året har gett oss en introduktion till en värld vi bara vågat drömma om och vi har snabbt insett att det inte finns något annat vi älskar att göra lika mycket som att spela musik tillsammans. Vi kommer släppa ny musik tidigt 2018 och vi hoppas kunna spela mer runt om i Sverige, men även utomlands! Följ oss på Spotify och sociala medier och häng med på resan!

