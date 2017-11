Black Aces – Anywhere But Here

Betyg - 6 6 Ännu en australiensisk arvtagare till AC/DC att parta till. User Rating: No Ratings Yet !

Black Aces inledde karriären 2007, lirade på lokala ställen i början, hittade så småningom fram till dagens line up, gav ut debutalbumet Shot In The Dark förra året, turnerade Europa, och följer nu upp första plattan med partypinglan Anywhere But Here.

Några mustaschförsedda, långhåriga slynglar från Australien (Black Aces) påminner om några andra långhåriga slynglar från Australien (Airbourne) som i sin tur påminner om några hårt rockande gubbar från Australien (Rose Tattoo) som i sin tur påminner om de legendariskt hårt rockande gubbarna AC/DC från Australien, som i sin tur startade hela skiten som alla andra plagierar sönder och samman. Finns det kanske en dold, hemlig fabrik någonstans ”down under” där alla dessa AC/DC-kopior massproduceras? Man börjar undra… Anywhere But Here är en festplatta (förstås), en bluesbaserad hårdrockskaramell som efterlämnar smaken av järn som blod i munnen medför, smaken av starköl, en illegal joint och hemkörd sprit. Den efterlämnar doften av tobaksrök, lukten av någon annans kön, stanken av snuskiga bakgator och den ångest långa minnesluckor medför då partydjuret tappar det helt efter en riktigt lyckad kväll. Det här är helt enkelt fullt ös medvetslös, återanvända riff, Tyler Kinders giftiga skriksång som jag verkligen gillar, och 11 låtar som funkar jävligt bra med tanke på vad de utger sig för att vara: ingenting annat än hård rockmusik att ha kul till. Min förhoppning är förstås att Black Aces hittar en egen personlighet till nästa gång, att de utvecklar musiken till något man inte har hört tusen gånger förut, men gör de det inte så lär de i alla fall bjussa på en och annan jävligt röjig natt live.

Kommentarer

Kommentarer