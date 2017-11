Janne Svensson - Det Brinner En Eld

Betyg - 8 8 Ett stort kliv framåt från Söderplattan och direkt in i nuet. User Rating: No Ratings Yet !

Janne ”Hem-till-Söder” Svensson följer upp albumet Vi Kommer Från Söder med hjälp av samma kompband som på den plattan, nämligen Weeping Willows. Det Brinner En Eld är dock mer mogen, modern och mångsidig än sin föregångare.

Förra albumet tog avstamp i det tidiga 70-talet och hitlåten ”Hem till Söder” skrevs ursprungligen -73. Låten gavs ut remastrad på plattan, den blev en hit tack vare Café Bärs, och Spotify exploderade. Det genomgående albumtemat då var Södermalm och Jannes tid där, medan Det Brinner En Eld känns mer här och nu. Titellåten ger t.ex. en tydlig bild av vår nutid som de flesta säkert kan känna igen sig i, oavsett ålder. Herr Svensson själv är ingen yngling längre. 1971 när han albumdebuterade var han 19 bast och 46 år har passerat sedan dess. You do the math! Och kanske är åldern artistens styrka? Utan den hade han i alla fall aldrig kunnat skriva dessa texter som handlar om skilsmässa, barndomsminnen, kärlek, uppbrott, tröst, mörker, nostalgi, döden, ungdom och åldrande. Det krävs helt enkelt erfarenhet och mognad för att göra det. Svenssons lyrik är på svenska, texterna känns extremt personliga, nära och uppriktiga, som att han inte har någon anledning att dölja någonting. Och vad skulle han ha det för? Fördelen med att åldras är att man blir säkrare på sig själv och skiter i vad andra tycker och tänker om en. Man har inte lika mycket att förlora längre och huden tjocknar med tiden. Musiken på Det Brinner En Eld sträcker sig från pop till country, soul, rock och mörkt dramatisk visa. Här finns ångestkaskader likväl som längtande tillbakablickar och hade plattan större spridning (finns endast att köpa på Pet Sounds i Sthlm, samt via digitala kanaler) skulle den lätt uppskattas av en större publik, nämligen de som gillar artister typ Ola Magnell, John Holm, Lundell och varför inte, även Johnny Cash?

