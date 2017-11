Daisy Chapman – Good Luck Songs

Betyg - 7 7 Välarrangerad, lugn och vacker popplatta med tanke och atmosfär. User Rating: No Ratings Yet !

Brittiska singersongwritern Daisy Chapman målar känslofulla tavlor med sin röst, sina texter och sitt pianospel. Men Sue Lords violin och Kate Robeys cello ska inte underskattas heller, då de ofta fulländar den rika paletten på Good Luck Songs.

Daisy Chapman har två studioinspelade fullängdare och några ep-skivor på sitt samvete sedan tidigare, och då liksom nu, har hon använt sig av producenten Ali Chant på Toybox Studios (PJ Harvey, Gruff Rhys, Giant Sand, Seasick Steve m.fl.) för att få allting som hon vill. Good Luck Songs sägs vara något ljusare än sångerskans tidigare alster, och det mår vara hänt. Musiken på den här plattan är snarare vacker och vemodig än mörk och deppig. Den är varm och välkomnande med många bra låtar och det känns helt rätt i tiden att ge ut den en månad före julafton. Inte för att detta är någon julplatta, men mysigt idylliska ”Home fires” är en utmärkt vintersång om än inte julsång, och många av de andra spåren känns som att de utspelar sig under höst- och vintermånaderna. Det hela är samtidigt väldigt brittiskt och snyggt (liksom omslaget och det lilla texthäftet), men visst kan Chapman bita ifrån ordentligt också. Ett exempel på det är ”I used to own an empire”, och för att inte skivan ska bli sömnigt lugn poppar svängiga ”There´s a storm coming” upp mot slutet, en låt helt baserad på percussion och Chapmans vokala konster. Avslutningsvis bjuds vi på Tom Waits ”Tom Traubert´s blues” vars igenkänningsfaktor och starka refräng tyvärr överskuggar Chapmans egna låtar i minnet på lyssnaren, då skivan är slut. Men kanske är det positivt? Det ger ju ytterligare en anledning att lyssna igenom plattan från början igen.

