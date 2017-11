Finitribe är dött, länge leve Finiflex!

Finitribe var stora favoriter på Zero-redaktionen på 90-talet. Det skotska bandet började som ett postpunkprojekt i Edinburgh och släppte debutalbumet Noise, Lust & Fun 1988. Den inte helt obekante sångaren Chris Connelly och ett par medlemmar till hoppade av men trion Davie Miller, John Vick och Philip Pinsky strävade vidare, först med Grossing 10k som började visa spår av den storhetstid som skulle komma, därefter An Unexpected Groovy Treat som skickade ut hitsinglarna ”Forevergreen” och ”101” på de medvetna dansgolven och de tillhörande musikvideorna gick varma på MTV:s midnattsprogram.

Därefter fick vi vänta tre svåra år på uppföljaren, det bombastiska men samtidigt mäktigt finstämda mästerverket Sheigra. En skön mix av dåtidens mest progressiva yttringar av allsköns elektroniska stilar, sammansatt till ett unikt verk som fortfarande håller mycket väl, över 20 år senare.

Efter den urladdningen gick även John Vick sin egen väg och gruppens sista ryck blev den gravt underskattade skivan Sleazy Listening som duon Miller och Pinsky släppte 1998. Ett nog så kompetent steg in i den spirande genren triphop.

Men nog om forntid. Tiden gick och slutligen träffades vännerna Miller och Vick igen, en handfull år in på nya millenniet. Det blev lite spännande återutgivningar, nya remixer och andra lovande livstecken.

Så kunde brittiska Electronic Sound i förra veckan meddela att herrarna släppt en ny singel under nya namnet Finiflex. Eller ja, nya och nya, Finiflex har varit namnet på Vicks studio sedan början av 90-talet och det har förekommit i den allmänna mytologin kring medlemmarna sedan länge.

”Ta Ta Oo Ha” är i alla fall en ytterst välproducerad och charmig historia, klart värd att jämföra med Sheigra-tiden. Vi ser fram emot kommande storverk och bjuder till dess in dig att beskåda videon nedan (kolla in deras Youtube-kanal, där finns tre till) eller lyssna på EP:n på valfri streamingtjänst. Zero håller ögonen på Finiflex och återkommer så fort vi får nys om något mer.

Lyssna på till exempel Google Play Music eller Spotify.

