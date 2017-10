Always Ascending finns ute nästa år.

Skotska indieveteranerna Franz Ferdinand följer upp albumet Right Thoughts, Right Words, Right Action från 2013 och Sparks-samarbetet FFS med ett nytt album, som finns ute den 9 februari 2018.

Avhoppade Nick McCarthy har ersatts av Dino Bardot på gitarr och Julian Corrie på keyboards.

Hör titelspåret ”Always Ascending” här nedan.

Kommentarer

Kommentarer