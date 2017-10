Lustans Lakejer på Vasateatern den 21 oktober 2017

En natt att minnas för dess behag: Lustans Lakejer framförde 35-årsjubilerande En plats i solen och Zero var där.

I fjol firade ett mycket viktigt album för svensk elektronisk pop 35 år. Namnet på detta album är Uppdrag i Genève och bandet Lustans Lakejer. Albumet firades med en turné och jag såg dem på Nalen. Min åsikt om spelningen var, om jag minns rätt, positiv. Detta var 2016 och nu är det 2017 och Lustans firar jubileum för nästa skiva. Detta album heter En plats i solen och släpptes då för 35 år sedan i år, något som trogna Zero-läsare knappast har missat.

Lustans Lakejer har en stabil fan-skara i Sverige, de var ordentligt populära när det begav sig och detta lever självfallet kvar. Men denna turné innehöll en speciell ingrediens för att ytterligare locka besökare. Hans namn är Richard Barbieri och behöver kanske ingen närmre presentation än att bandet Japan satte honom på kartan och han producerade albumet En plats i solen.

Vad gäller Mr. Barbieris förehavanden på scen kan det sägas att han, som väntat, stod bakom ett par synthar och spelade genom hela En plats i solen. När albumet var färdigspelat fick han lämna scen och blev då ersatt av Tom Wolgers som fick ta över och fortsätta hit-racet.

Som helhet måste det erkännas att Lustans håller igång bra. De var ju trots allt mer eller mindre nedlagda under många år. De lyfter fram albumet väl, är i det stora hela samspelta och publiken verkar stortrivas. Med risk för att röra mig in i Hänt Extra-territorium måste jag ändå nämna att Herr ”Jag blir hellre jagad av vargar” både dansade och sjöng med under giget, ändå ett gott tecken. En eloge till saxofonist Lisen Rylander Löve, som blåser lysande stycken genom både sopran och tenor, vilket för en tillbaka till 80-talets mjuka saxpartier.

På begäran av redaktör följer nu även en gitarrförteckning:

Anders Ericson: en jubileumsmodell från Gretsch med ett mycket långt modellnamn och som krävde sin research: G6118TLH. Detta betyder en jubileumsmodell som markerar 130-årsjubileet, vilken då rimligtvis borde släppts år 2013 och är av halvakustiskt utförande med Bigsby-svaj och humbuckers.

Johan Kinde: En klassiker som inte behövde researchas fram vid namn Fender Jaguar. En 60-talsmodell i färgen Fiesta Red. Bestyckad med två single coils och Fenders ökända stall-system.

Julian Brandt: Rent tekniskt är det ju en sådan där basgitarr, men får vara med ändå. Självfallet är det en Rickenbacker. Modellen heter 4003 och färgen heter Fire Glow. En riktig klassiker som låter lysande och funkar i alla lägen.

Text: Ernst Adamsson Borg och Max Blomberg

