Ola Salo släpper elektronisk poplåt

Ola Salo (Ex The Ark) är en av våra absolut största entertainers, en estradör med en unik röst och även en stor talang som låtskrivare. Nu ger sig Ola tillbaka in i popmusiken som soloartist och idag släpps singeln ”I Call Your Name”.

”I Call Your Name” är startskottet för en ny musikalisk inriktning som vi kommer att få höra mer av framöver. Singeln är betydligt mer elektronisk och har klara 80-talsvibbar. Ola har på låten jobbat ihop med Charlie Storm, som tidigare varit producent för bland annat Strasse, Håkan Hellström och Henrik Berggren. .

– ”I Call Your Name” är en sång om hängivelse, berättar Ola. En slags religiös hymn om mänsklig kärlek. Vi har försökt få till en smattrande och elektrisk ljudbild med slapbas och mässande sång i centrum. Samtidigt tycker jag det finns drag som lyssnaren kanske känner igen från mina äldre låtar, t ex den ”manande” refrängen och leken med religiös symbolik. Jag är väldigt nöjd med resultatet och längtar efter att få spela den live!

På söndag ser vi Ola Salo uppträda med ”I Call Your Name” på TV4 Nyhetsmorgon, missa inte det! Samma dag släpps musikvideon, inspelad på en BDSM-klubb i Göteborg.

