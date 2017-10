Beatbox Live 2017 – Zero rapporterar, utvärderar och kåserar

Sällan har så många snygga syntslingor framförts under samma kväll. Sällan har så många stilrena mustascher synts i samma lokal. Aldrig någonsin har så många storslagna artister uppträtt i Halmstad på en och samma festival! Bara lyssna på laguppställningen: Secret Service, ItaLove, Carino Cat, Saft, Cliff Wegde och OctoLab. Grandioso, formidable e spettacolare! Beatbox Live 2017 var en tillställning utöver det vanliga och Zero var självklart på plats med både pennan och kameran i högsta hugg. I denna kronologiska (men kanske inte alltid logiska) konsertrapport bjuds på dekadens och italodisco i hysteriska mängder. Så häng med! Eller som Ken Laszlo hade sagt: ”Unisciti alla festa!”

7 oktober, klockan 17.45: Zeros murvel förbereder sig inför partajet genom att äta en stadig italiensk kvällsmat bestående av pasta, grissini och espresso. På boomboxen spelas naturligtvis skön italo disco som Pavarotti och Ramazzotti.

7 oktober, klockan 18.50: Zero anländer till den härligt dekadenta Halmstadklubben Boom Boom Room (inredd med kristallkrona, röda soffor och ekivoka tavlor) precis i lagom tid för att ta del av kvällens första akt, OctoLab. Glädjande nog bjuder Arielle Andersson och Fredrik Lundvall Kindsäter på en utmärkt show, fylld med både positiv attityd och musikaliska finesser. Extra pluspoäng utdelas för Arielles coola outfit, som mycket väl kunde burits av Madonna under hennes glansdagar på åttiotalet.

7 oktober, klockan 19.32: Dansgolvet på Boom Boom Room är knökfullt med festsugna gäster. Man hittar allt från gammelsynthare med välputsade Dr. Martens till tokiga åttiotalsfanatiker med benvärmare och helt vanliga hallänningar med HBK-tröjor. 20-åringar och 60-åringar svänger sina lurviga sida vid sida när dunderhits med Scotch, Fancy och Trans-X spelas. Denna härliga mångfald passar Zero som handen i handsken!

7 oktober, klockan 19.50: Carino Cat äntrar scenen och bjuder på en fantastiskt underhållande scenshow som leder tankarna till Miami Vice. Så stiliga kostymer och så vältrimmade mustascher ser man minsann inte varje dag! Med sköna melodier och underfundigt mellansnack på fejkitalienska vinner katterna direkt Zeros hjärtan. Bellissimo!

7 oktober, klockan 20.21: Två celebra Göteborgsprofiler skådas i vimlet. Närmare bestämt Sebastian Hess (syntetisk eldsjäl och allmän humanist) och Annlis Fohlin (mer känd som DJ Lady of Ize). Båda berömmer arrangemanget och utdelar stora komplimanger till festivalgeneral Niclas Blyh.

7 oktober, klockan 20.35: Kvällens överraskning, Cliff Wegde, ställer sig på scen och bränner av två låtar som får publiken (i synnerhet hans privata hejarklack från Mexiko) att skrika högt av glädje. Med stencoola solbrillor och matchande keps skulle Cliff mycket väl kunna vara Chuck D:s västgötske kusin, men musiken doftar mer Neapel än New York. Klockrena syntslingor och en vällljudande stämma gör att Zero vill höra mer!

7 oktober, klockan 20.54: Vilka är de coolaste katterna i stan? Jo, självklart Carino Cat! Zero springer på den dekadenta duon i anknytning till baren och frågar om marknadens bästa mustaschvax. De iskalla killarna vägrar dock avslöja några yrkeshemligheter. Che cavolo!

7 oktober, klockan 21.02: Nu börjar det minsann hända grejer på allvar! Saft bjuder på en hejdundrande konsertupplevelse. Från första till sista låten har Carl Steinmarck publiken i ett järngrepp.

Låtar som ”Undantag”, ”Ditt namn i min mun” och avslutande ”Superstjärna” leder till allsång. Zero är imponerade. Saft är pop med ett stort ”P”. Precis som Pet Shop Boys och Erasure har det här bandet stor kommersiell potential och borde kunna fylla sportarenor. Låt oss hoppas att det riktigt stora mainstream-genombrottet kommer 2018!

7 oktober, klockan 21.49: DJ Lady of Ize spelar Fancys dunderhit ”Lady of Ice”. En händelse som ser ut som en tanke, ett fantastiskt sammanträffande, ett utslag av Göteborgshumor eller finns det någon annan förklaring? Zero grubblar fortfarande…

7 oktober, klockan 21.58: Zero frotterar sig backstage och knäpper en bild på Torny Gottberg (skivbolagschef för Progress Productions), väninnan Malin och självaste Cliff Wegde. Vilket härligt gäng!

7 oktober, klockan 22.04: Även Beatbox Lives makalöse arrangör Niclas Blyh fastnar på bild. Vid hans sida den notoriske linslusen Cliff Wegde (Italo-scenens svar på Alice Timander). Niclas kommenterar kvällen som ”magisk”. Zero hade inte kunnat säga det bättre själv. Eller jo förresten, vi hade sagt det på italienska: ”miracolose!”

7 oktober, klockan 22.34: Då har vi festivalens huvudakt, Secret Service, på scen. Frågan är om de distingerade herrarna kan utmana Saft om kvällens herravälde? Jodå. Med boots, läderbyxor, volumiösa hårmanar, livetrummis och gitarrer lägger de en lite hårdare touch till den annars glatt blipp-bloppande kvällen. Secret Service rockar – och de gör det utmärkt bra!

Med klassiker som ”Flash in the Night”, ”Oh Susie” och ”I’m So I’m So I’m So (I’m So In Love With You)” i bakfickan är det svårt att misslyckas. Lägg till tretttiofem års rutin, avslappnat mellansnack, en stor portion spelglädje och vi har en vinnare. Hatten av för Secret Service!

7 oktober, klockan 23.40: Zeros outtröttlige journalist tittar uppskattade på en skivväska någon ställt backstage. ”I Love ZYX”. Jodå, ägaren måste vara en sann italo-konnässör!

7 oktober, klockan 23.47: Zero pratar med de båda hedervärda kollegorna Benjamin Kristiansen och Martin Brandhill från sajten Synth.nu. Båda ger stora tummar upp för arrangemanget. Martin påminner även om hans kommande festival, Electronic in Ulricehamn #02, som bland annat inhyser Anna Öberg i startfältet.

8 oktober, klockan 00.03: Kvällens sista akt, ItaLove, imponerar med A Clockwork Orange-inspirerade kostymer och ett extremt fartfyllt set. Det är inte lätt att gå på scen efter Saft och Secret Service, men ItaLove hanterar den svåra uppgiften med bravur. Deras trallvänliga låtar sitter som smäckar och publikkontakten får högsta möjliga betyg. Magnifico!

8 oktober, klockan 00.39: Zeros murvel, som är så hejdlöst gammal att han minns originalversionen av åttiotalet (i alla fall i form av mellanstadiediscon), känner sig trött och säger ”Buona notte” till det vackra folket som dansar till tonerna av Duran Duran, Frankie Goes To Hollywood och annan nyromantisk wavepop. Hur ska man då summera Beatbox Live 2017? Jo, en förträfflig afton. Toppbetyg till arrangör Niclas Blyh och varsin stor Bellini (gjord på färska vita persikor) till alla artister som förgyllde tillställningen!

Epilog: Då alla seriösa artiklar av välmenande journalister bör innehålla minst en referens till Sabrina Salerno, avslutar vi denna avhandling med en hyllning till Italiens främsta profil sedan Da Vinci. Zero kommer även med en öppen vädjan till Niclas Blyh: ”Boka denna donna till Beatbox Live 2018! Inget pris i världen är för högt när det kommer till sann och tidlös kultur!”.

