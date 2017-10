One Way Glass: Dancefloor prog, Brit jazz & funky folk 1968-1975

Betyg - 7 7 Jazz + funk + prog = stencoola breakbeats. User Rating: No Ratings Yet !

RPM / Cherry Red samlar funkig jazz, folk och prog från sent 60-tal och tidigt 70-tal på tre cd under titeln One Way Glass.

När mittuppslaget i ett cd-häfte är ett fotografi av svartkonst-entusiasten och hammondorganisten Graham Bonds gamle kumpan Dick Heckstall-Smith (tänk dig Itzhak Skenström från Hipp Hipp, fast flintskallig), barfota och med bar överkropp, med två saxofoner i högsta hugg samtidigt (jodå, om man bara ger sig fan på det kan man spela två saxar på en gång), vid en pool någonstans i Frankrike på 70-talet, ja, då vet man att det kommer att bli flummigt.

Temat för 3CD-boxen One Way Glass är ”Dancefloor prog, Brit jazz & funky folk” från de gyllene åren 1968 till 1975. Med ett så brett urval kan väl bra nära vad som helst få plats, och det gör det också. En annan vinkling får vi i det 40-sidiga häftet, där essän omedelbart slår in på spåret breakbeats, hiphop och DJ Kool Herc. One Way Glass handlar egentligen om all möjlig skruvad musik med funk och jazz som grund som senare plundrats av vinylhipsters på jakt efter funkiga beats.

De 58 spåren innehåller visserligen kända namn som Pentangle, The Crazy World of Arthur Brown, Dana Gillespie, Joan Armatrading, The Spencer Davis Group och Soft Machine, men de flesta av artisterna är nog ganska obskyra för den måttligt psykedeliske. Det tjänar inte mycket till att göra enstaka nedslag i en så späckad samling, utan i stället konstaterar jag att om du är öppen för precis vilken udda musik som helst, bara den är funkig, kan du anteckna One Way Glass på din shoppinglista.

Kommentarer

Kommentarer