Beatbox Live 2017 – Italo disco invaderar Halmstad

Secret Service, ItaLove, Carino Cat, Saft, Cliff Wegde och OctoLab. Sex fina band kommer att invadera Halmstad första helgen i oktober. Tillställningen kommer att äga rum på den stilrena klubben Boom Boom Room och gå i italo discons tecken. Allt talar för en jäkligt rolig kväll. Eller som Sabrina Salerno hade uttryckt det ”Sarà una notte divertente”. Zero ville naturligtvis veta mer om festligheterna och pratade därför med både festivalgeneralen Niclas Blyh och alla de uppträdande artisterna.

Niclas Blyh (festivalgeneral och bandbokare för Beatbox Live 2017)

Även i år arrangerar du en Beatbox Live-festival, Niclas. Var fjolårets tillställning en succé som gav mersmak?

– Självklart! Någon annan förklaring är väl inte möjlig, haha. Jag fick en fantastisk respons från artister och publik, och många konstaterade att det var ett koncept som verkligen saknats. ”Sällan har 80-talet förpackats med ett så stort hjärta”, var en recension som jag har tagit med mig som tagline i år.

Precis som förra året så äger festivalen rum i Halmstad. Är Halmstad Sveriges självklara italo disco-huvudstad eller finns det andra skäl till att festligheterna utspelas i den halländska metropolen?

– Haha, om Halmstad ännu inte är italo-huvudstad, så får vi väl se till att det blir så? Nej, men det är guld värt att befinna sig geografiskt mitt emellan Göteborg, Malmö, Jönköping och Växjö. Det, tillsammans med ett visst mått av slå-huvudet-i-väggen-envishet, är förklaringen…

Kan du berätta lite om årets Beatbox Live? Vilka artister kommer att uppträda?

– Årets lineup toppas av ett av Sveriges främsta band genom tiderna. Med hits som ”Oh Susie” och ”Flash in the Night” blev Secret Service i början av 80-talet Sveriges största musikexport sedan ABBA. Bandet lades i praktiken ner i början av 90-talet, men för några år sedan var det dags för en efterlängtad comeback. Livesättningen nu i Halmstad består av Mikael Erlandsson, Ulf Wahlberg, Jamie Borger och Anders Karnell, och de dryga 60 minuterna kommer vara fullspäckade med hits! Sedan har vi elektropopbandet Saft, som slog igenom under sent 90-tal och syntes en hel del i TV med låtar som ”Superstjärna” och ”Undantag”. Vi fortsätter med det svenska italo disco-fenomenet ItaLove, som nyligen släppte sitt debutalbum. De var med redan på förra årets premiärupplaga av BeatboxLive och var den akt som i efterhand verkar ha gjort störst intryck på publiken. Nu över till den elektroniska duon OctoLab, som i somras släppte minialbumet To Be Continued och dessutom medverkade på tributeskivan Ballerina – A Tribute to Shanghai. De är alltid mycket sevärda live! Carino Cat är sedan, i varje fall i vissa kretsar, kvällens mest hajpade akt. Deras debutvideo ”Speed Undercover” spred sig snabbt i italo-kretsar i våras. Avslutningsvis Cliff Wedge, som har gjort old-school-italo sedan 90-talet. Med albumet Back To The 80’s, som släpptes häromåret, fick han internationell uppskattning och han har varit efterfrågad i Mexiko.

Det var tidigare tal om att Ryan Paris, mannen bakom megahiten ”Dolce Vita”, skulle förgylla tillställningen. Vad hände med honom?

– Ryan var bokad och skulle kört ett set med både klassiker och nyare låtar i Halmstad, men för någon vecka sedan togs han in på sjukhus för en akut operation. Så det blir tyvärr ingen Ryan Paris den här gången. Men vi hoppas att han kryar på sig och kommer hit en annan gång i stället.

Är det din ambition att Beatbox Live ska bli en årlig festival som äger rum i Halmstad varje sensommar?

– Ja, jag hoppas kunna köra Beatbox Live fler gånger. Om det sedan alltid blir i Halmstad och just vid den här tiden på året är andra frågor…

Vågar man hoppas på spektakulära bokningar som Fancy, Scotch, Laserdance eller Sandra i framtiden?

– Haha, kul att höra vad som anses vara ”spektakulärt”. Tre av de fyra har redan varit på tapeten. Två av dem till och med mer än så. Så visst kan du hoppas. Men nyckeln till det spektakulära är trots allt publiken. Det är ju en sak att gilla de gamla låtarna hemma i radhuset, men att tycka att det är värt barnvakt, hundvakt och tågresa plus hotell är något helt annat. Men finns det publika intresset, då finns både ambitioner, förhoppningar och spektakulära kontakter…

Varför ska man bege sig till Halmstad den 7 oktober för att besöka Beatbox Live 2017?

– Mina schlagernördiga vänner pratar gärna om hur de befinner sig i ”schlagerbubblan” i samband med Melodifestivalen och Eurovision Song Contest. Med Beatbox Live vill jag skapa en ”poppig och småsynthig 80-talsbubbla” med grym musik, grymma artister och, inte minst, grymma gäster och publik. Strunt samma om du är synthare, popnörd, italofreak eller elektrohipster. Under Boom Boom Rooms kristallkrona kommer alla förenas i ett flerstämmigt ”Oh Susie, we were much too young…”.

Ulf Wahlberg från Secret Service

Vad kommer Secret Service att bjuda på i Halmstad, Ulf? Låtar från någon speciell platta eller era?

– Vi blandar och ger lite från olika epoker ur bandets historia. Hitsen förstås plus några egna favoriter.

Vilka är då dina egna favoritlåtar, som du speciellt ser fram emot att framföra?

– Personliga favoriter är ”Flash In The Night” och ”Let Us Dance Just A Little Bit More”. Vi ser fram emot att spela båda!

Festivalen skulle kunna beskrivas som en ”italo disco-festival” eller kanske en ”synthfestival”. Känner Secret Service någon koppling till dessa genrer och subkulturer?

– Secret Service var ett av de första svenska elektroniska banden som hade internationell framgång. Så visst skulle man kunna kalla oss ett synthband, men våra rötter finns i traditionell pop, så egentligen är vi väl en mix av olika element.

Ni har haft ett flertal stora hits och nått beundransvärda framgångar även utanför Sverige. Vad har egentligen varit det roligaste, och det ni är mest stolta över, när du tittar tillbaka på Secret Services imponerande karriär?

– Inte helt lätt att svara på, men ett svårslaget minne var att få höra ”Oh Susie” på långvåg för första gången. Det var på Radio Luxemburg och året var 1979!

ItaLove

Den 7 oktober ska ItaLove spela på Beatbox Live i Halmstad. Hur mycket känner ni till om festivalen?

– Man skulle kunna säga att vi är experter på festivalen, då vi hade äran att få uppträda på Beatbox Live även 2016. Vi är glada att vi gjorde så bra ifrån oss att Niclas Blyh frågade om vi ville spela även i år.

Varför får man inte missa ItaLoves konsert i Halmstad?

– Spektakulära scenkläder, digitala backdrops, det bjuds på mycket dans och vi kommer att spela vår ännu inte släppta nya singel ”Stockholm is Calling”. Första låten kommer förresten att vara en hyllning till filmen A Clockwork Orange.

Hur skulle ni sälja in italo disco till någon som ännu inte är insatt i denna gudomliga genre?

– Italo disco innebär neonljus, modedockor, Cherry Coke, skylines och robotar, fast i ljudform. Vem gillar inte det?

Vad har ni mer på gång framöver?

– En ny singel, en ny video, ett remixalbum och en massa spelningar.

Calle från Saft

Hur mycket känner du till om Beatbox Live-festivalen och de andra banden som ska uppträda, Calle?

– Ifjol blev jag imponerad när jag hörde att Niclas Blyh lyckats få dit Paul Rein. Lika imponerande är det att han i år bokat Secret Service. Det är ett band jag lyssnade en hel del på under tidiga 80-talet. Jag har inte besökt Beatbox Live tidigare, så det blir spännande och kul att komma till Halmstad!

Vad kommer ni att bjuda på kvällen ifråga?

– Som vanligt när Saft spelar, så blir det hits. Det blir en skön blandning från samtliga album. Det kan mycket väl även bli någon helt ny låt under kvällen…

Har du några personliga favoritlåtar med Saft, som du speciellt ser fram emot att framföra?

– Min favorit är ”Undantag”. Det finns många detaljer i den låten som tilltalar mig. I övrigt har alla låtar vi spelar sin egen plats i mitt hjärta.

Festivalen går i italo discons tecken. Vad har du egentligen för förhållande till denna roliga och dansanta 80-talsgenre?

– Jag var ju tonåring under italons storhetstid och lyssnade på Miko Mission, Scotch, Ken Laszlo och många andra. Jag kan inte säga att jag är någon specialist på genren, men jag lyssnar fortfarande gärna på italo-hits då och då.

För lite drygt ett år sedan släppte ni comeback-albumet Norrbacka. Är du nöjd med responsen på den plattan och vad har ni för planer inför framtiden? Är nytt material kanske redan på gång?

– Ja, jag är mycket nöjd med responsen. Vi gjorde delvis Norrbacka för att jag hade många osläppta låtar som jag ville att fler skulle få höra. Självklart kändes det kul att så många verkligen uppskattade dem! Albumet fick en del fina recensioner också, vilket var väldigt trevligt. För tillfället jobbar vi för fullt med att färdigställa Safts fjärde album och en första singel från skivan kommer släppas inom en mycket snar framtid.

Carino Cat

Vad kommer ni att bjuda på i Halmstad, katterna? Har ni någon spännande scenshow på gång?

– Vi bjuder på true passion, såklart. Vi kommer kanske att spela någon låt som inte är släppt än också. Scenshowen består av… att vi står på scen och showar.

Vad är det bästa med italo disco och vilken är den grymmaste italo-låten någonsin?

– Det bästa är alla coola syntar och att italon aldrig skämdes för att fläska på med effekter som skulle betraktas som ”osmakliga” nuförtiden. Vi dyrkar verkligen det gamla soundet! Genrens bästa låt? Hm, världens svåraste fråga, men ”Hey Hey Guy” med Ken Laszlo eller ”Voices in the Dark” med Mike Cannon är nog favoriterna.

Ni gör inte bara medryckande låtar, utan har även den ultimata italo-stilen. Hur viktiga är egentligen välskötta mustascher för en sann italo-musiker?

– Extremt viktigt! Lika viktigt som corpse paint är för seriösa black metal-musiker.

Vad har ni mer på gång förutom Beatbox-festivalen?

– Vi har inga fler gig inbokade för tillfället, men det är bara att höra av sig om någon vill att vi kommer och spelar. En split med ett riktigt grymt band från Växjö är i görningen och en ny 12″ ska bli klar. Vi jobbar hårt!

Cliff Wegde

Vad kommer du att bjuda på i Halmstad, Cliff?

– Det kommer att bjudas på en gammal ”Cliff Wedge-klassiker” och lite nyare material. Scenshowen kommer nog att bli en överraskning för både mig själv och publiken. Senast jag stod på en scen var nämligen i början på 90-talet, haha.

Vad är det egentligen som gör 80-talsmusiken så tilltalande?

– De enkla melodierna i kombination med sköna syntljud och kärleksfulla texter.

Det går ett rykte om att du är stor i Mexiko. Stämmer det?

– Mexiko är än så länge en gåta för mig. Jag vet att jag har fans där, men om det bara är några stycken eller flera tusen har jag ingen riktig koll på. Ryktet säger att en vinylskiva med några av mina låtar sålde slut rekordsnabbt och att de flesta exemplaren gick till just Mexiko. Det skulle i så fall vara fantastiskt kul. Med lite tur kan jag kanske byta ut min keps mot en sombrero och åka ner en sväng…

OctoLab

Varför ska folk besöka Beatbox Live 2017, om man frågar OctoLab?

– Det är ett otroligt bra arrangemang av Niclas Blyh på ett häftigt och annorlunda uteställe. Det kommer att bli mycket skön musik och en hel del nostalgi. Vi ser själva verkligen fram emot att få uppleva Secret Service live!

Vad kan vi förvänta oss av Octolab på scen?

– Octolab kommer att leverera vacker, mörk och dansant elektropop med sköna syntsolon. Ida Carlund kommer att hjälpa oss på scen och vi bjuder på ett nytt färgtema, där färgen blir… en överraskning, haha.

Ni har spelat på ett flertal festivaler och varit med på ett par skivor den senaste tiden. Man skulle kunna kalla er ”ett av Sveriges mest ambitiösa elektroniska band”. Vad har ni egentligen för drömmar och förhoppningar med musiken?

– Ambitiösa är vi definitivt, men det är många andra band också. Drömmar? Oj, de är stora, men samtidigt är vi realister och vet att livet inte alltid blir som man hoppats. Men allt är möjligt och kanske kan verkligheten till och med överträffa drömmarna? Vi hoppas i alla fall det! Men vi lever mestadels i nuet och är för tillfället sjukt inspirerade och taggade att utveckla vår musik, göra nya låtar, spela in videor och spela live.

Läs mer om Beatbox Live 2017 på deras tjusiga Facebook-sida.

Kommentarer

Kommentarer