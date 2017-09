”Spent the Day in Bed” släpptes idag.

Hur dåligt man än mår, finns det alltid någon som har det sämre, heter det. Och den personen är Morrissey. Eller?

Hur det än ligger till med den saken, tillbringar The Mozfather dagen i sängen på nya singeln och du hör den nedan.

”Spent the Day in Bed” är första släppet från kommande albumet Low in High School, som finns ute den 17 november.

