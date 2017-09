Hör Marilyn Mansons ”We Know Where You Fucking Live”

Album i oktober och Sverigespelning i november.

Den bleke kejsaren själv, Marilyn Manson, är tillbaka med en ny singel. Och som väntat är ”We Know Where You Fucking Live” en tung och ilsken liten visa. Hör den ovan.

Låten är hämtad från Mansons kommande album, Heaven Upside Down, som finns ute den 6 oktober.

Den 14 november spelar Manson i Stockholm på Annexet.

Heaven Upside Down

1. Revelation #12

2. Tattooed In Reverse

3. WE KNOW WHERE YOU FUCKING LIVE

4. SAY10

5. KILL4ME

6. Saturnalia

7. JE$U$ CRI$I$

8. Blood Honey

9. Heaven Upside Down

10. Threats of Romance

