Bill Evans – The Quiet Passion of Bill Evans

Betyg - 7 7 En fyllig samling med jazzpianisten Bill Evans samarbeten. User Rating: No Ratings Yet !

För en svensk publik är jazzpianisten Bill Evans kanske mest känd som samarbetspartner till Monica Zetterlund, inte minst på ”Waltz for Debby”. Den sången finns med i tre versioner på den här samlingen, men Monica Z medverkar tyvärr inte.

The Quiet Passion of Bill Evans från Él Records samlar på tre cd inspelningar från åren 1955 till 1962 med Bill Evans antingen som huvudman eller medmusiker till Michel Legrand, Miles Davis, Cannonball Adderley, Chet Baker med många flera i diverse orkestrar, combos och sättningar. Som ”sidemen” finner vi bland andra basisten Charles Mingus, gitarristen Kenny Burrell, saxofonisterna John Coltrane, Zoot Sims och Eric Dolphy samt trumpetaren Freddie Hubbard.

Materialet är till stora delar standards eller evergreens hämtade ur den amerikanska låtskatten, exempelvis bröderna Gershwins ”I Loves You, Porgy”, ”Honeysuckle Rose” av Fats Waller, ”Wild is the Wind” (även tolkad av David Bowie) i en tio minuter lång upptagning med mycket vibrafon samt en lätt melodiskt muterad version av Rodgers & Harts ”My Funny Valentine”.

Det rör sig om för det mesta ganska dämpad jazz med Evans på samma gång intellektuella och romantiskt expressiva piano i förgrunden i ibland oväntade, men sällan svårsmälta tolkningar av melodier som lyssnaren ofta är bekant med från många håll. Tre cd är lite mer ambitiöst än en vanlig ”hits”-samling, men utan att vara expert på Bill Evans känns det för mig som att detta är en bra introduktion för den som redan på förhand är tillräckligt intresserad av Evans för att ge sig in ett snäpp över nybörjarnivå.

