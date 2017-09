Mogwai – Every Country’s Sun

Betyg - 8 8 Skotska postrockarna Mogwai fortsätter regera med majestätiska stämningar och skönt monotont manglande.

Every Country’s Sun är det nionde fullängdsalbumet från det skotska postrockbandet Mogwai, och släpps den 1 september 2017 på Rock Action. Albumet producerades av Dave Fridmann, som även producerade studioalbumet Rock Action ungefär 15 år tidigare, på Tarbox Road Studios i New York och mastrades på Abbey Road Studios i London. Every Country’s Sun släpps på vinyl, CD, digital nedladdning och som en box i begränsad upplaga till 4 000 exemplar i hela världen, inklusive albumet på CD och vinyl, tillsammans med en tolvtums bonusskiva som innehåller sex tidigare osläppta låtar.

Första spåret, ”Coolverine”, börjar i avvaktande tempo och med en enkel men slående gitarrslinga som får mig att vilja plocka fram det överanvända ordet ”episk”. Den fåtoniga melodin ligger kvar när låten efter någon minut börjar accelerera och är omöjlig att få ur skallen efter tre minuter, när kvartetten växlar upp igen och introducerar ett par skitcoola och sköna riff som är både majestätiskt stämningsbyggande och skönt monotont manglande på samma gång. Nästa spår, ”Party in the Dark”, är en ganska poppig fyra minuter och två sekunders komposition. Kanske det mest medryckande jag hört av Mogwai sedan 2014 års ”Teenage Exorcists” från EP:n Music Industry 3 Fitness Industry 1. Sedan dras tempot ned drastiskt och bandet börjar långsamt bygga upp intensiteten igen innan det blir fullt ställ med klassiskt Mogwai-riffande som final i tredje spåret ”Brain Sweeties”. Magiskt!

Jag skulle kunna gå igenom varje låt på samma sätt, men ni hajar nog poängen. Få postrockband har samma känsla för dynamik och låtstrukturer. Gitarristen John Cummings – som lämnade Mogwai i november 2015 för att satsa på en solokarriär – vidsynthet som kompletterade och kontrasterade musiken väl saknas till viss del, men jag tycker ändå att Every Country’s Sun är deras bästa studioalbum sedan 2008 års The Hawk Is Howling.

Invändningar? Skall man vara petig är några delar av de instrumentala partierna kanske lite väl svävande och flyktiga, men de fyller samtidigt sin funktion som andningspauser. I spåren av de två stilbildande Mogwai Young Team och Come On Die Young har det sprungit fram en hel undervegetation av svårsmälta postrock- och postmetal-band, avogt inställda till tonalitet och transparens. Skottarna fortsätter dock att regera. Må de göra det länge till.

