Fler nyutgåvor från Pet Shop Boys

Yes och Elysium släpps i oktober.

Pet Shop Boys återutgivningskampanj går vidare.

Nu har turen kommit till albumen Yes (2009) och Elysium (2012), som finns ute den 20 oktober i expanderat cd-format samt på vinyl.

Se trailern ovan och läs innehållsförteckningen nedan.

Läs Zeros genomgång av de tre första nyutgåvorna (Nightlife, Release och Fundamental) här och läs Zeros intervju med Neil Tennant från 2012 om Elysium här.

Yes (2009) + Further Listening 2008-2010

1. Love etc. (2017 Remastered Version)

2. All Over the World (2017 Remastered Version)

3. Beautiful People (2017 Remastered Version)

4. Did You See Me Coming? (2017 Remastered Version)

5. Vulnerable (2017 Remastered Version)

6. More Than a Dream (2017 Remastered Version)

7. Building a Wall (2017 Remastered Version)

8. King of Rome (2017 Remastered Version)

9. Pandemonium (2017 Remastered Version)

10. The Way It Used to Be (2017 Remastered Version)

11. Legacy (2017 Remastered Version)

Yes CD2

1. Gin and Jag (2017 Remastered Version)

2. This Used To Be the Future (with Phil Oakey) (2017 Remastered Version)

3. We’re All Criminals Now (2017 Remastered Version)

4. Gin and Jag (Frisky Mix) (2017 Remastered Version)

5. Beautiful People (Demo) (2017 Remastered Version)

6. My Girl (2017 Remastered Version)

7. The Loving Kind (Monitor Mix)

8. Love etc. (PSB Mix) (2017 Remastered Version)

9. Did You See Me Coming? (PSB Possibly more mix) (2017 Remastered Version)

10. The Former Enfant Terrible (PSB Bring It On Mix) (2017 Remastered Version)

11. Up and Down (2017 Remastered Version)

12. Pet Shop Boys ”Brits” Medley (2017 Remastered Version)

Yes CD3

1. I Cried for Us (2017 Remastered Version)

2. It Doesn’t Often Snow at Christmas (New Version) (2017 Remastered Version)

3. All Over the World (New Version) (2017 Remastered Version)

4. Viva la Vida/Domino Dancing (Christmas EP Mix) (2017 Remastered Version)

5. My Girl (Our House Mix) (2017 Remastered Version)

6. Leaving (Demo) (2017 Remastered Version)

7. Together (2017 Remastered Version)

8. Glad All Over (2017 Remastered Version)

9. The Dumpling Song (Demo from ”My Dad’s a Birdman”)

10. Wings and Faith (Demo from ”My Dad’s a Birdman”)

11. Night Song (Fan Club Download 2010)

Elysium (2012) + Further Listening 2011-2012

1. Leaving (2017 Remastered Version)

2. Invisible (2017 Remastered Version)

3. Winner (2017 Remastered Version)

4. Your Early Stuff (2017 Remastered Version)

5. A Face Like That (2017 Remastered Version)

6. Breathing Space (2017 Remastered Version)

7. Ego Music (2017 Remastered Version)

8. Hold on (2017 Remastered Version)

9. Give It a Go (2017 Remastered Version)

10. Memory of the Future (2017 Remastered Version)

11. Everything Means Something (2017 Remastered Version)

12. Requiem in Denim and Leopardskin (2017 Remastered Version)

Elysium CD2

1. Vocal (Demo)

2. She Pops (Demo)

3. Inside (2017 Remastered Version)

4. In Slow Motion (Demo)

5. Listening (2017 Remastered Version)

6. Hell (2017 Remastered Version)

7. The Way Through the Woods (Long Version) (2017 Remastered Version)

8. I Started a Joke (2017 Remastered Version)

9. In His Imagination (2017 Remastered Version)

10. Leaving (Believe In PSB Remix) (2017 Remastered Version)

11. Leaving (Side By Side Remix) (2017 Remastered Version)

12. Leaving (Freedom Remix) (2017 Remastered Version)

13. Memory of the Future (New Single Mix) (2017 Remastered Version)

