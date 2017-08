Alien Sex Fiend – Fiendology 1982-2017

Betyg - 8 8 "Alla med intresse för mörk, spacead, nyskapande och kompromisslös musik bör verkligen kolla upp den här samlingen." User Rating: No Ratings Yet !

För några månader sedan gav Londonbaserade Cherry Red Records ut en fin samlingsbox med Red Lorry Yellow Lorry (recenserad av Richard Hansson för Zero här). Den här gången har turen kommit till ett annat engelskt kultband: Alien Sex Fiend.

Förmodligen har få band Zero skrivit om varit så underskattade och subtilt inflytelserika som Alien Sex Fiend. Trots några singlar i de lägre regionerna av Englandslistan blev det aldrig några större framgångar för Nik Wade och hans kollegor. Icke desto mindre har deras musik influerat storheter som Iggy Pop, The Prodigy, Nine Inch Nails och Marilyn Manson.

Cherry Red Records påkostade trippel-cd-box Fiendology går igenom bandets 35-åriga historia och plockar godbitar från olika tidsperioder i deras karriär. Vi får dessutom ett par exklusiva mixar och två aptitretare från det kommande albumet Possessed.

Hur låter då Alien Sex Fiend? Tja, det finns det inget enkelt svar på. Det bjuds nämligen på allt från mörk postpunk till ilsken industrirock och suicidal new wave-pop. Dessutom ett par dubexperiment och exkursioner inom elektronisk dansmusik.

Men låt oss säga såhär: Vad skulle man få om man blandade Bauhaus, Skinny Puppy, Lee ”Scratch” Perry, Alice Cooper, Joy Division, The Stooges, The Orb och Cabaret Voltaire i en gryta och lät Sid Vicious krydda anrättningen? Förmodligen något i stil med innehållet på Fiendology. Låttitlar som ”Now I’m Feeling Zombified”, ”Mad Daddy Drives A UFO” och ”I’m Doing Time In A Maximum Security Twilight Home” säger också en del om vad det handlar om.

Alla med intresse för mörk, spacead, nyskapande och kompromisslös musik bör alltså verkligen kolla upp den här samlingen. Den snygga bookleten med foton, teckningar och bandkronologi höjer köpvärdet ytterligare. Tack, Cherry Red Records, för ytterligare en kulturgärning!

