Silke Bischoff-sångaren Felix Flaucher död efter en tids sjukdom

I går nåddes vi av den tråkiga nyheten att den tyske musikern och sångaren Felix Flaucher har lämnat oss efter en tids sjukdom.

Felix är mest känd som sångare i den tyska gruppen Silke Bischoff och senare även i bandet 18 Summers. Felix dog lugnt och stilla i sitt hem i Ludwigsburg.

Silke Bischoff var ett band som betydde mycket för många inom den mörka synthsubkulturen och bandet kom att bli kultartister i dessa kretsar. Gruppen har även haft en betydande roll i Zeros historia. Under tiden då Zero (tidigare Zynthec) startades blev låten ”On The Other Side” något av ett signum för var Zero ville placera sig i musiktidningsdjungeln, nämligen någonstans mellan elektronisk pop och goth.

Zeros Stefan Albinsson har följt bandet sedan starten och fick till slut en intervju med Felix, vilken publicerades i någon av våra många pappersupplagor under 00-talet. Så här kommenterade Stefan bortgången på sin Facebooksida när dödsfallet blev känt.

– Felix Flaucher left us last night, Felix bands Silke Bischoff and 18 Summers has been a huge inspiration to me and I’m happy that I got the chance to talk to Felix for a zero article. I hope you Felix find your peace ”on the other side” (Stefan Albinsson / Zero)

R.I.P Felix Flaucher

