Trent Reznor och Atticus Ross gör Vietnam-soundtrack

TV-dokumentär i höst.

Trent Reznor och Atticus Ross, alias Nine Inch Nails, står för musiken till Ken Burns och Lynn Novicks dokumentärserie i tio delar The Vietnam War, som sänds på BBC i höst.

Den 15 september släpps två soundtrack.

Det ena, The Vietnam War – The Soundtrack, samlar hits från den tiden av Bob Dylan, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Simon & Garfunkel med flera.

Det andra, The Vietnam War – Original Score, innehåller nyskapad musik av Trent Reznor och Atticus Ross enligt nedan.

The Vietnam War – Original Score by Trent Reznor & Atticus Ross

CD 1

1. Less Likely

2. Four Enclosed Walls

3. The Forever Rain

4. Remnants

5. Other Ways To Get To The Same Place

6. Torn Polaroid

7. Before Dawn

8. What Comes Back

9. Justified Response

10. Counting Ticks

CD 2

1. A World Away

2. The Right Things

3. Passing The Point

4. Strangers In Lockstep

5. Before And After Faith

6. The Same Dream

7. Haunted

Kommentarer

Kommentarer