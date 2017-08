Tillbaka till 80-talet igen.

Är ditt kassettexemplar av Hall & Oates Rock ‘n’ Soul part 1 utslitet och du behöver något nytt att spela i din Walkman?

Då har finska Freeweights något för dig. På nya kassetten Best Of samlar de sina bästa låtar hittills för dig som vill återbesöka 80-talets radiopop i uppdaterad tappning.

Se teasern ovan och hör hitsen ”Everybody Wants My Name” samt ”True To My Game” nedan. Beställ ditt exemplar här.

