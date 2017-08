Ny singel från kommande albumet.

Electrodisco med retroestetik från James Murphy och hans kumpaner på nya ”Tonite”. Se videon ovan.

”Tonite” är hämtad från LCD Soundsystems kommande album American Dream, som släpps den 1 september.

American Dream

1. Oh Baby

2. Other Voices

3. I Used To

4. Change Yr Mind

5. How Do You Sleep?

6. Tonite

7. Call the Police

8. American Dream

9. Emotional Haircut

10. Black Screen

