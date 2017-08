Betyg - 6 6 Återutgåva av brasilianska power metalbandet Traumers debutalbum User Rating: No Ratings Yet !

The Great Metal Storm från 2014 har tidigare bara distribuerats i Japan och USA. Nu släpps skivan i Europa med två nyinspelade, akustiska bonusspår från albumet. Traumer lirar melodiös, klassisk power metal, men om bandet kommer skörda samma framgångar här som i Japan är tveksamt.

The Great Metal Storm innehåller 11 elektriska låtar där ballader och snabb power metal samsas om utrymmet. Förutom dessa har man lirat in ”Nights of Babylon” och ”Gates of freedom” på nytt med endast sång, piano och akustisk gitarr. Visst har man hört det här stuket förut, ibland till leda dessutom, och Traumer har alla ingredienser vi vant oss vid. Dubbelkaggarna smattrar, Guilherme Hirose pressar stämbanden mot de ljusa höjderna, gitarr, bas och keyboards står för resten. Det hela är kanske inte spännande direkt, men man kan inte ta ifrån bandet att de fått till en del riktigt snygga melodier och likaledes snygga, melodiösa gitarrsolon. Jag har definitivt hört sämre (och bättre) band inom genren, och seriösa fans av just power metal borde ge brassarna en chans åtminstone. Övriga intressenter bör kanske ta sig en lyssning innan pengar investeras i albumet. Texthäfte medföljer plattan, vilket alltid är positivt, men inte heller här överraskar Traumer med någonting utöver det ordinära. Alla hårdrockare/metalheads har tagit del av liknande lyrik tidigare. Personligen ger mig sådana här texter ingenting. Sedan denna platta kom ut från början har bandet också gett ut uppföljaren Avalon, vars omslagsbild går i samma stil som The Great Metal Storm. Om även musiken gör det, vet jag inte, men det skulle förvåna mig mycket om så inte var fallet.

