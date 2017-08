Piledriver – The Boogie Brothers Live In Concert

The Boogie Brothers Live In Concert innehåller två cd-skivor och en blu-ray från en konsert Piledriver gjorde i Stadthalle Wattenscheid för att fira sitt 20-årsjubileum. Habilt hantverk från tyskarna, men de biter sig själva i handen när de blandar material.

Det här är inte det danska coverbandet Piledriver, inte det franska coverbandet Piledriver, inte det engelska coverbandet Piledriver, och definitivt inte det kanadensiska thrash/heavy/speed- metalbandet Piledriver (som efter ett par plattor på 80-talet hade vett att byta namn till The Exalted Piledriver). Nej, det här är det tyska coverbandet Piledriver som också gör eget material och som gett ut tre fullängdare innan denna liveutgåva såg dagens ljus. Den tredje av dessa skivor heter Brothers In Boogie, utkom 2015, och det är från den merparten av gruppens egna spår på liven kommer. Resterande är covers på Status Quo-låtar förstås, samt klassiska rocklåtar som Status Quo i sin tur gjort covers på, såsom Dions ”The wanderer”, Chuck Berrys ”Bye bye Johnny” och ”John Fogertys ”Rockin´ all over the world”. Att som coverband börja skriva egna låtar och sedan ge konserter där man blandar det egna materialet med sina idolers hits är givetvis vanskligt. I det här fallet övertydligt vanskligt. Status Quo-låtarna fullkomligt krossar Piledrivers eget habila, men lättglömda hantverk, och gör det extremt tydligt att detta band inte har mycket att komma med på egen hand. Dessutom: varför ska man se och höra några tyskar härma Status Quo när man kan se och höra Status Quo själva på både skiva och dvd? I min bok står det klart och tydligt att det inte finns någon anledning över huvud taget. Jag köpte Status Quos klassiska album Piledriver (som alla dessa kopior snott namnet ifrån) när det kom och jag älskar Status Quo. Varför? Jo, för att de gjorde något originellt, något eget, något högst personligt. Det gör inte tyska Piledriver. Köp Status Quos livealbum från 1977 istället.

