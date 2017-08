Betyg - 4 4 Ljummen indiepop från amerikansk multiinstrumentalist. User Rating: No Ratings Yet !

Mac DeMarco sjunger, lirar alla instrument och har skrivit samtliga sånger till sitt tredje album This Old Dog. Vi snackar indiepop med akustiska gitarrer och lättsamt småsvängiga rytmer här. Trevligt, men inget märkvärdigt, i min värld.

Efter att Another One kommit ut flyttade DeMarco från sitt hem i Queens till Los Angeles. Låtarna till This Old Dog var skrivna och demoinspelade och artisten hade bara tänkt fixa till och ge ut dem, då han snart insåg att en flytt är mer tidskrävande än vad han först hade räknat med. I januari i år gavs singelspåren ”My old man” och ”This old dog” ut, de två låtar som inleder skivan. Något senare, närmare bestämt i april, släpptes ytterligare två singelspår: ”On the level” och ”One more love song”. Samma månad läckte plattan ut till allmänheten av någon anledning och tidigt under maj månad släpptes slutligen This Old Dog i den skepnad den var ämnad att släppas. Jag är inte särskilt imponerad av vare sig plattan i sin helhet eller dess enskilda låtar. Rytmerna framförs ibland på vad som låter som en gammal trummaskin från 80-talet, sångerna är lite så där fisljummet småglada och käcka eller lätt vemodiga, soundet känns ofta plastigt och Mac DeMarcos sångkonst utmärker sig inte nämnvärt. This Old Dog låter med andra ord som en tämligen medioker skapelse. Den stör inte, berör inte, och fungerar närmast som hissmusik eller melodiradioskval. Jag försöker hitta en anledning att ta fram och spela den här plattan igen, men vet inte i vilket syfte. Samtidigt är inte detta dåligt framfört och sådan här musik har säkert sin fanskara, den också, men det hade även de välfriserade hotellunderhållarna i sammetskavajer som lirade standards i loungen förr i tiden.

