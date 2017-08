Seven Trees – Trauma Toxicity

Betyg - 6 6 90-tals duo tillbaka bakom syntarna igen. User Rating: No Ratings Yet !

Har ni missat Seven Trees så är ni inte ensamma om den saken. Under 90-talet gav de ut ett par hemkörda kassetter och 1997 kom Embracing The Unknown på Zoth Ommog Records. Idag är duon tillbaka med mini-cd´n Trauma Toxicity och därmed serveras en andra chans att upptäcka bandet.

Det känns helt rätt att Johan Kronberg och Henrik Karlsson har hamnat på Progress Productions. De och deras mörka synthmusik passar bolagets katalog och bolagets inriktning passar dem. Seven Trees, som jag och många med mig missade helt på 90-talet, har återkommit med fem nya spår inom dark wave/industri-genren och duon har lyckats skapa ett spännande och intressant sound. I längden blir det lite enformigt att höra Kronbergs hotfullt, framviskade sång och kanske har det slagit honom själv, då han i avslutande “Cold Waves of Silence” byter ut viskandet mot en mer naturlig sångröst. Min förhoppning inför framtiden är att han fortsätter försöka variera röstresurserna, då jag är övertygad om att den musikaliska helheten vinner på det. Musiken kräver dock inga större förändringar. Jag gillar det mörka, nästan molande sound som rytmiskt sveper fram likt en underjordisk översvämning och melodierna som bidrar med en skör skönhet i en musikalisk topografi som många gånger för tankarna till moderna skräckfilmer. Seven Trees låtar är inte svåra eller problematiska att ta till sig, men heller inte hitinriktade, överdrivet dansvänliga eller radioanpassade på något vis. Dock kan jag tänka mig att de fungerar alldeles utmärkt på dekadenta syntklubbar framåt natten, och att ligga på soffan i vardagsrummet och blunda medan man lyssnar är fullkomligt perfekt för att skapa sig inre bilder/filmer till skivans fem spår.

Kommentarer

Kommentarer