2014 slog Clan Of Xymox till med sitt senaste album, den mycket lyckade Matters Of Mind, Body And Soul. Bandets nya Days Of Black är precis lika bra, lika mörk och sorgsen, full av gotisk romantik och syntar som samsas med The Cure-gitarrer.

Tolv nya spår har Ronny Moorings skapat till Clan of Xymoxs nya album och som titeln avslöjar är det ingen ljusning i sikte i bandets värld av svärta. Extra sorgligt, personligt och verklighetsnära blir det i ”I could´nt save you”, då låten handlar om Moorings far som avlidit. Ni som gillar The Cure, Sisters of Mercy, Bauhaus, The Mission, Joy Division m.fl. och inte har upptäckt Clan Of Xymox ännu, kan jag bara uppmana att göra någonting åt saken. Moorings är grym på att skriva bra låtar och i regel vet han att variera dem utan att frångå stämningen, atmosfären och förväntningarna på hur bra gothrock ska låta. Att syntar är en viktig del av bandets sound gör inte saken sämre, och det är sällan Moorings missar att måla med den melodiska penseln när det är dags att skapa ett nytt konstverk. Days Of Black innehåller hela spektrumet från försiktigt flackande skuggor i titelspåret, till den suggestivt syntstyrda ”Loneliness” som det inte hade förvånat mig om Robert Smith skrivit istället för Moorings, från uppgivet mörka och tunga ”Leave me be”, till nästan EBM-rytmiska och industriellt ljudande ”The rain will wash away” som tonar ut till soundet av åska och spöregn. Men vi får även syntpopig längtan i ”What goes around” och snabbare ”Your kiss” som ligger som näst sista spår på skivan. Den här skivan kommer inte gå varm hos mig nu under sommaren, men i höstmörkret lär jag plocka fram den igen och köra den glödhet.

