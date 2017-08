Deadbeat – Reflektioner

Betyg - 5 5 Musiken är dansant, tydligt melodisk och ibland närmast glättig User Rating: No Ratings Yet !

Deadbeat (Magnus Norr) har bjudit in flera sångerskor på skivans nya låtar och fyllt på materialet med några remixade spår från albumet En Länk Till Det Förflutna. Det är dock inte det som sätter myror i huvudet på mig och gör att Reflektioner får mig redigt konfunderad.

Compute, Frl. Plastique från Welle: Erdball och The Girl & The Robot, Toril Lindqvist från Alice in Videoland, Ida Lagerlöf och Millie Ajanovic Nordh är solosångerskorna på Reflektioners sex första låtar. Därefter sjunger Magnus Norr två låtar och skivan avslutas med tre spår, remixade av Lackan, Mats Forsell och Kloon. Musiken är givetvis elektronisk, men trots ett flertal lyssningar kan jag inte riktigt förstå mig på den här plattan. Musiken är dansant, riktigt discodansant många gånger, tydligt melodisk, ibland närmast glättig, men som värst ger den mig ytliga schlagervibbar och associationer till 80- och 90-talets klubb- och radioskvalsmusik. Samtidigt står sångtexterna och framförandet av dem i stark kontrast till det sistnämnda, och jag får bara inte ihop det. Kan det vara så enkelt att det är det svenska språket i samband med den renodlade, elektroniska retro-moderna musiken som ställer till det i huvudet på mig? Många frågor, inga svar, vilket gör det här albumet väldigt svårt att recensera. Men jag tror att jag framförallt saknar mörker och skit under naglarna i Deadbeats musik. De remixade spåren har mer av den varan, speciellt ”Du river ner min mur” som är plattans hårdaste låt, och i avslutande ”Jag är kall” associerar jag emellanåt till Lustans Lakejer. Så den här plattan är inte på något vis dålig, produktionen är glasklar, men innehållet känns alltför ojämnt för att man ska kunna älska den helhjärtat.

