Dave Gahan gästsjunger hos Kurt Uenala

Kurt Uenala solodebuterar som Null + Void med albumet Cryosleep.

Producenten och låtskrivaren Kurt Uenala är mest känd för sitt samarbete med Dave Gahan och Depeche Mode de senaste åren.

Nu släpper schweizaren sin första fullängdare i eget namn, eller rättare sagt under projektnamnet Null + Void.

I september kommer singeln ”Where I Wait” med Dave Gahan som gästvokalist, och den 3 november släpps albumet Cryosleep.

Cryosleep

01. Falling Down (feat. Black Rebel Motorcycle Club)

02. Into The Void

03. Asphalt Kiss

04. Where I Wait (feat. Dave Gahan)

05. Come To Me

06. Take It Easy (feat. The Big Pink)

07. Foreverness

08. Paragon

09. Hands Bound (feat. Shannon Funchess)

10. Lost And Blind

Se videon till ”Asphalt Kiss” samt en dokumentär om Uenala nedan.

